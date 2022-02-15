Стартовал Кубок Донбасса по баскетболу. Главный приз – поездка на матч Украина – Испания

Во втором этапе Кубка Донбасса примут участие команды из Донецкой и Луганской областей

Начиная с пятницы, 11 февраля, в Краматорске проходили матчи первого этапа Кубка Донбасса по баскетболу при поддержке ОО «Объединение «УКРАИНА – НАШ ДОМ». В нем приняли участие 6 команд в возрасте от 16 до 18 лет из Мариуполя, Краматорска, Дружковки и Торецка. По итогу, бронзу завоевали спортсмены из Дружковки, второе место заняла команда из Мариуполя. Чемпионами в своей возрастной категории стали баскетболисты из Краматорска. Им и достался главный приз соревнований – поездка в Киев, на матч сборной Украины по баскетболу в отборе на Чемпионат мира-2023 против действующих обладателей титула – команды Испании.

«Впечатления от турнира просто замечательные. Я изначально верил в то, что наша команда выиграет. Мы уже не первый раз занимаем призовые места на подобных турнирах. Это была необходимая игровая практика для нас перед стартом матчей Чемпионата Украины. Мы очень рады, что у нас есть возможность всей командой поддержать нашу сборную вживую, во Дворце спорта. Уверен, это будут незабываемые эмоции. До этого я не был на таких масштабных матчах», – отмечает Максим Клочков, игрок команды-победителя.

Второй этап Кубка Донбасса стартует 18 февраля. В нем примут участие команды из Донецкой и Луганской области в возрасте от 18 до 20 лет.