Стартуем против двукратных чемпионов Европы. Расписание матчей сборной Украины

Отбор к Евробаскету-2023 начнется 11 ноября

Фото: ФБУ

Женская сборная Украины узнала расписание матчей в отборе к чемпионату Европы-2023.

«Сине-желтые» попали в группу В, где также сыграют сборные Финляндии, Литвы и Франции. В первом матче Украина сыграет против Франции, которая является двукратным чемпионов Европы, а также бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Расписание матчей сборной Украины:

На Евробаскет выходят победители групп, а также четыре лучшие сборные из десяти, которые займут вторые места.

Напомним, в предыдущем отборе Украины заняла второе места, но за дополнительными показателями на чемпионат Европы не попала.