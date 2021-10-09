Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»

Главный тренер «Химика» Виталий Степановский прокомментировал победу над «Кривбассом» (75:59) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Тело большой, рост. Знает, как пользоваться своим телом. Очень хорошо блокирует в трехсекундной зоне. С ним иногда действительно очень сложно бороться за подбор в нападении. «Кривбасс» сделал 17 подборов в атаке. Будь мы немного лучше в этом компоненте, могло быть немного проще. Есть как есть. Еще раз всех с этой победой. Поздравляю Доминика с днем рождения который был у него 7 октября. Поздравляю Деона с днем рождения, который сегодня. Ребята преподнесли себе и всей команде подарок на день рождения. Всем спасибо, готовимся дальше».