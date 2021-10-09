Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»

Главный тренер «Химика» – о победе над «Кривбассом»
Баскетбол Суперлига
9 октября 21:03
Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»

Главный тренер «Химика» Виталий Степановский прокомментировал победу над «Кривбассом» (75:59) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

«Кривбасс» играет в очень хороший защитный баскетбол, старается играть прессинг по всей площадке. Они очень агрессивны на первом мяче, на первом пасе. Нам было очень важно, чтобы была хорошая организация нападения. Начало первой четверти было с двух глупых ошибок. Готовились к тому, что «Кривбасс» будет агрессивным. Немного начали с нервозностью, но потом постепенно пришли в себя и делали то, о чем договаривались. Опять же, побеждает защита. Сегодня 59 очков пропустили – неплохая защита. Справились с лидерами соперника. Одна из самых основных проблем - Владислав Коренюк. Действительно очень большой человек.

Тело большой, рост. Знает, как пользоваться своим телом. Очень хорошо блокирует в трехсекундной зоне. С ним иногда действительно очень сложно бороться за подбор в нападении. «Кривбасс» сделал 17 подборов в атаке. Будь мы немного лучше в этом компоненте, могло быть немного проще. Есть как есть. Еще раз всех с этой победой. Поздравляю Доминика с днем рождения который был у него 7 октября. Поздравляю Деона с днем рождения, который сегодня. Ребята преподнесли себе и всей команде подарок на день рождения. Всем спасибо, готовимся дальше».


В другом матче игрового дня встречались «Одесса» и «Николаев».

 

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Степановский Химик (баскетбол) Кривбасс (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
Баскетбол Суперлига
9 октября 15:45
«Химик» в домашних стенах переиграл «Николаев»
«Химик» в домашних стенах переиграл «Николаев»
Баскетбол Суперлига
7 октября 21:52
«Кривбасс» обыграл «Одессу» и идет с серией из 3-х побед
«Кривбасс» обыграл «Одессу» и идет с серией из 3-х побед
Баскетбол Суперлига
7 октября 21:37
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Баскетбол Суперлига
4 октября 20:53
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Баскетбол Суперлига
4 октября 11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Баскетбол Суперлига
4 октября 09:58

Новости: Баскетбол

Юшкин: «Играли волнообразно»
Юшкин: «Играли волнообразно»
Суперлига
9 октября 21:34
Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»
Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»
Суперлига
9 октября 21:03
Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Суперлига
9 октября 17:56
«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
Суперлига
9 октября 15:45
Плеханов – о поражении от «Киев-Баскета»: «Пока машина не едет»
Плеханов – о поражении от «Киев-Баскета»: «Пока машина не едет»
Суперлига
9 октября 14:50
Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»
Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»
Суперлига
9 октября 08:54
Лидер «Бостона» сдал положительный тест на коронавирус
Лидер «Бостона» сдал положительный тест на коронавирус
НБА
9 октября 08:25
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
Суперлига
8 октября 21:16
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
НБА
8 октября 20:56
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости