Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»
Главный тренер «Химика» Виталий Степановский прокомментировал победу над «Кривбассом» (75:59) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Кривбасс» играет в очень хороший защитный баскетбол, старается играть прессинг по всей площадке. Они очень агрессивны на первом мяче, на первом пасе. Нам было очень важно, чтобы была хорошая организация нападения. Начало первой четверти было с двух глупых ошибок. Готовились к тому, что «Кривбасс» будет агрессивным. Немного начали с нервозностью, но потом постепенно пришли в себя и делали то, о чем договаривались. Опять же, побеждает защита. Сегодня 59 очков пропустили – неплохая защита. Справились с лидерами соперника. Одна из самых основных проблем - Владислав Коренюк. Действительно очень большой человек.
Тело большой, рост. Знает, как пользоваться своим телом. Очень хорошо блокирует в трехсекундной зоне. С ним иногда действительно очень сложно бороться за подбор в нападении. «Кривбасс» сделал 17 подборов в атаке. Будь мы немного лучше в этом компоненте, могло быть немного проще. Есть как есть. Еще раз всех с этой победой. Поздравляю Доминика с днем рождения который был у него 7 октября. Поздравляю Деона с днем рождения, который сегодня. Ребята преподнесли себе и всей команде подарок на день рождения. Всем спасибо, готовимся дальше».
В другом матче игрового дня встречались «Одесса» и «Николаев».
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