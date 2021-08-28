Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию

Отказавшиеся от прививок рефери не будут допущены до обслуживания матчей

Фото: nba.com

Судьи НБА для работы в сезоне-2021/22 должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса.

Исключение составят лишь рефери с освобождением по религиозным или медицинским причинам.

Отказавшиеся от прививок судьи не будут допущены до обслуживания матчей.

Персонал клубов НБА также будет обязан пройти полную вакцинацию, чтобы контактировать с игроками.

НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон.