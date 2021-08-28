Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию

Отказавшиеся от прививок рефери не будут допущены до обслуживания матчей
Баскетбол НБА
28 августа 22:50
Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию
Фото: nba.com

Судьи НБА для работы в сезоне-2021/22 должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса.

Исключение составят лишь рефери с освобождением по религиозным или медицинским причинам.

Отказавшиеся от прививок судьи не будут допущены до обслуживания матчей.

Персонал клубов НБА также будет обязан пройти полную вакцинацию, чтобы контактировать с игроками.

НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Симона сняли с US Open из-за контакта с заболевшим COVID-19
Симона сняли с US Open из-за контакта с заболевшим COVID-19
Теннис Grand Slam
28 августа 22:20
Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Футбол В Европе
27 августа 12:01
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Olympics Токио-2020
24 августа 11:41
Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр
Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр
Olympics Токио-2020
20 августа 18:46
Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
Olympics Токио-2020
17 августа 18:58
«Полностью вакцинирован». Чемпион мира опубликовал забавную фотографию
«Полностью вакцинирован». Чемпион мира опубликовал забавную фотографию
Шахматы
17 августа 09:40

Новости: Баскетбол

Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию
Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию
НБА
28 августа 22:50
«Черкасские Мавпы» подписали американского форварда
«Черкасские Мавпы» подписали американского форварда
Суперлига
28 августа 19:25
«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова
«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова
Суперлига
28 августа 16:51
Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»
Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»
Украинские легионеры
28 августа 16:35
«Харьковские Соколы» выиграли у «Запорожья» на Мемориале Гаврилова
«Харьковские Соколы» выиграли у «Запорожья» на Мемориале Гаврилова
Суперлига
27 августа 20:00
«Прометей» уверенно обыграл «Николаев» на Мемориале Гаврилова
«Прометей» уверенно обыграл «Николаев» на Мемориале Гаврилова
Суперлига
27 августа 18:30
Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс
Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс
НБА
27 августа 16:40
«Химик» вернет в состав MVP Суперлиги-2019
«Химик» вернет в состав MVP Суперлиги-2019
Суперлига
27 августа 13:24
«Черкасские Мавпы» подписали экс-защитника «Орландо Мэджик»
«Черкасские Мавпы» подписали экс-защитника «Орландо Мэджик»
Суперлига
27 августа 13:15
Все новости

Популярные новости

Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
12
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
Тема дня
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
MMA
22 августа 17:38
1
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
25 августа 09:30
5
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости