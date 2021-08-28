Михайлюк может вернуться в «Лейкерс»
Судьям НБА для работы необходимо пройти вакцинацию
Отказавшиеся от прививок рефери не будут допущены до обслуживания матчей
Фото: nba.com
Судьи НБА для работы в сезоне-2021/22 должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса.
Исключение составят лишь рефери с освобождением по религиозным или медицинским причинам.
Отказавшиеся от прививок судьи не будут допущены до обслуживания матчей.
Персонал клубов НБА также будет обязан пройти полную вакцинацию, чтобы контактировать с игроками.
НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон.
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