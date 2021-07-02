«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
Сумасшедшие данки Лопеса и невероятное попадание Галлинари вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Брук Лопес / Фото - libya.bpositivenow.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли космические данки центрового «Милуоки Бакс» Брука Лопеса и тяжелейшее двухочковое попадание форварда «Атланта Хоукс» Данило Галлинари.
Накануне «Милуоки» переиграл «Атланту» в пятом матче финальной серии Восточной конференции.
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