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Сумасшедшие данки Лопеса и невероятное попадание Галлинари вошли в топ-5 дня НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре

Баскетбол НБА
11:21
Сумасшедшие данки Лопеса и невероятное попадание Галлинари вошли в топ-5 дня НБА
Брук Лопес / Фото - libya.bpositivenow.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.

В видеоподборку вошли космические данки центрового «Милуоки Бакс» Брука Лопеса и тяжелейшее двухочковое попадание форварда «Атланта Хоукс» Данило Галлинари.


Накануне «Милуоки» переиграл «Атланту» в пятом матче финальной серии Восточной конференции.
Владимир Кириченко
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Теги

Милуоки Брюэрс Атланта Хоукс Данило Галлинари Брук Лопес

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