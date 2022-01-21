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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован

Сумасшедший бросок Дончича и эффектный данк Пэйтона вошли в топ-5 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
12:41
Сумасшедший бросок Дончича и эффектный данк Пэйтона вошли в топ-5 дня НБА
Лука Дончич / Фото - dallasnews
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня. 

В видеоподборку вошли невероятный бросок защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и убийственный данк разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтона-младшего.


Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Лука Дончич Топ-5 (НБА) Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз

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