«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
Сумасшедший бросок Дончича и эффектный данк Пэйтона вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Лука Дончич / Фото - dallasnewsНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня.
В видеоподборку вошли невероятный бросок защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и убийственный данк разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтона-младшего.
Результаты игрового дня НБА.
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