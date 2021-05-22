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Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Джа Морант / Фото - kenyanmag.co.keНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-ин.
В видеоподборку вошли эффектный трехочковый разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и победный бросок защитника «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта под занавес овертайма.
Напомним, «Мемфис» в овертайме обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф НБА.
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