Сумасшедший дальний бросок Янга и убойный постер-данк Джексона пошли в топ-10 дня НБА

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матч-центр : Баскетбол
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 131:129 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 96:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Перенесен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 107:111 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
19:00 Будивельник - Николаев 97:80 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
18:30 Прометей - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Химик - Харьковские Соколы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Днепр -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован

Сумасшедший дальний бросок Янга и убойный постер-данк Джексона пошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре

Баскетбол НБА
14 декабря 13:23
Сумасшедший дальний бросок Янга и убойный постер-данк Джексона пошли в топ-10 дня НБА
Трэй Янг / Фото - inquirer.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.

В видеоподборку попали точный дальний бросок с отклонением разыгрывающего «Атланта Хоукс» Трэя Янга и сумасшедший постер-данк центрового «Мемфис Гриззлис» Джарена Джексона через «большого» «Филадельфии Сиксерс» Андре Драммонда


Результаты игрового дня НБА.

Владимир Кириченко
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Теги

топ-10 (нба) Регулярный чемпионат (НБА)

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