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Сумасшедший дальний бросок Янга и убойный постер-данк Джексона пошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Трэй Янг / Фото - inquirer.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку попали точный дальний бросок с отклонением разыгрывающего «Атланта Хоукс» Трэя Янга и сумасшедший постер-данк центрового «Мемфис Гриззлис» Джарена Джексона через «большого» «Филадельфии Сиксерс» Андре Драммонда.
Результаты игрового дня НБА.