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Сумасшедший данк Уэстбрука через Гобера и эффектный разворот Моранта вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
11:41
Сумасшедший данк Уэстбрука через Гобера и эффектный разворот Моранта вошли в топ-10 дня НБА
Рассел Уэстбрук / Фото - si.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. 

В видеподборку вошли убойный данк разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука через центрового «Юта Джаз» Руди Гобера и сумасшедший разворот при проходе под кольцо защитника «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта.


Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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топ-10 (нба)

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