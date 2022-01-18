Сумасшедшие данки Грина и Дэвиса вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший данк Уэстбрука через Гобера и эффектный разворот Моранта вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Рассел Уэстбрук / Фото - si.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеподборку вошли убойный данк разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука через центрового «Юта Джаз» Руди Гобера и сумасшедший разворот при проходе под кольцо защитника «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта.
Результаты игрового дня НБА.
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