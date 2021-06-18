«Бруклин» благодаря феноменальной игре Дюранта обыграл «Милуоки» и вышел вперед в серии
Сумасшедший проход Дюранта и мощный данк Янниса через Грина вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Кевин Дюрант / Фото - news.yahoo.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли невероятный проход форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и убойный данк главной звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо через Джеффа Грина после подбора в нападении.
Накануне «Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.
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