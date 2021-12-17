Мощный постер-данк Сиакама и исторический трехочковый Карри вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший трехочковый Дюранта с фолом и убойній данк Тайса через двух соперников вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Кевин Дюрант / Фото - sixerswire.usatoday.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли эффектный трехочковый с фолом форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и мощный данк центрового «Хьюстон Рокетс» Даниэля Тайса через двух игроков «Нью-Йорк Никс».
Результаты игрового дня НБА.
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