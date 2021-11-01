Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров
НБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Сакраменто» 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)
«Даллас»: Дончич (23 + 8 подборов + 10 передач), Хардуэй (16), Финни-Смит (13),Пауэлл (12 + 8 подборов), Клебер (7) – старт; Ниликина (12), Брансон (8),Буллок (7), Коули-Стайн (4), Браун (3), Браун (0).
«Сакраменто»: Холмс (22 + 13 подборов), Барнс (15 + 10 подборов), Фокс (14 + 8 подборов),Халибертон (14), Харклесс (2) – старт; Томпсон (13), Хилд (11 + 8 подборов),Митчелл (6), Дэвис (2).
«Шарлотт» – «Портленд» 125:113 (27:29, 26:31, 36:28, 36:25)
«Шарлотт»: Болл (27 + 9 подборов + 7 передач), Бриджес (19 + 9 передач), Розир (14),Хэйворд (12), Пламли (4) – старт; Убре (26 + 7 подборов), Вашингтон (17),Коди Мартин (4), Смит (2).
«Портленд»: Макколлум (25 + 8 передач), Лиллард (14 + 12 передач), Пауэлл (14), Нуркич(13 + 14 подборов), Ковингтон (6) – старт; Саймонс (19), Нэнс (8 + 7 подборов), Литтл (8), Зеллер (6), Браун (0), Смит (0), Эллеби (0).
«Милуоки» – «Юта» 95:107 (23:30, 25:27, 21:27, 26:23)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Аллен (18), Хилл (11), Т. Адетокумбо (10 + 9 подборов), Коннотон (5) – старт; Портис (15), Робинсон(9), Нвора (2), Худ (0), Мамукелашвили (0).
«Юта»: Митчелл (28), Конли (20), Богданович (14), Гобер (9 + 13 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7) – старт; Кларксон (15), Инглс (5), Паскалл (5), Уайтсайд (4 + 9 подборов), Батлер (0).
«Бруклин» – «Детройт» 117:91 (28:25, 36:24, 32:25, 21:17)
«Бруклин»: Дюрэнт (23), Харден (18 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Харрис (12), Гриффин (8), Браун (2) – старт; Олдридж (16), Бембри (15 + 7 подборов),Картер (8), Миллс (7), Шарп (5), Джонсон (3), Томас (0).
«Детройт»: Грант (11), Бей (9 + 6 передач), Хэйс (6 + 5 перехватов), Диалло (6), Стюарт(5) – старт; Джозеф (13), Джош Джексон (12), Олиник (9), Лайлс (8),Джексон (6), Пикетт (3), Гарза (2), Ли (1), Макгрудер (0).
«Лейкерс» – «Хьюстон» 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31)
«Лейкерс»: Уэстбрук (20 + 8 подборов + 9 передач), Дэвис (16 + 13 подборов), Джеймс(15 + 7 подборов + 8 передач), Бэйзмор (9), Брэдли (2) – старт; Энтони (23 + 4 блок-шота), Джордан (8), Ривз (2), Монк (0).
«Хьюстон»: Вуд (16 + 13 подборов), Портер (13 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (7), Тэйт(6), Тайс (3) – старт; Гордон (17), Мартин (12), Шенгюн (11 + 7 подборов),Брукс (0), Кристофер (0), Огастин (0), Нваба (0), Гаруба (0).
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