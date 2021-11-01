Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров

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Баскетбол (16 событий из 16) показать все
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00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз 105:99 Окончен
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14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 102:64 Окончен
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:113 Окончен
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз 95:107 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс 117:91 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 95:85 Окончен
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Пари-матч
01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров

Действующий чемпион НБА «Милуоки» уступил «Юте»
Баскетбол НБА
07:25
Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров
Фото: NBA

НБА. Регулярный чемпионат 

«Даллас» – «Сакраменто» 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)

«Даллас»: Дончич (23 + 8 подборов + 10 передач), Хардуэй (16), Финни-Смит (13),Пауэлл (12 + 8 подборов), Клебер (7) – старт; Ниликина (12), Брансон (8),Буллок (7), Коули-Стайн (4), Браун (3), Браун (0).

«Сакраменто»: Холмс (22 + 13 подборов), Барнс (15 + 10 подборов), Фокс (14 + 8 подборов),Халибертон (14), Харклесс (2) – старт; Томпсон (13), Хилд (11 + 8 подборов),Митчелл (6), Дэвис (2).

«Шарлотт» – «Портленд» 125:113 (27:29, 26:31, 36:28, 36:25)

«Шарлотт»: Болл (27 + 9 подборов + 7 передач), Бриджес (19 + 9 передач), Розир (14),Хэйворд (12), Пламли (4) – старт; Убре (26 + 7 подборов), Вашингтон (17),Коди Мартин (4), Смит (2).

«Портленд»: Макколлум (25 + 8 передач), Лиллард (14 + 12 передач), Пауэлл (14), Нуркич(13 + 14 подборов), Ковингтон (6) – старт; Саймонс (19), Нэнс (8 + 7 подборов), Литтл (8), Зеллер (6), Браун (0), Смит (0), Эллеби (0).

«Милуоки» – «Юта» 95:107 (23:30, 25:27, 21:27, 26:23)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Аллен (18), Хилл (11), Т. Адетокумбо (10 + 9 подборов), Коннотон (5) – старт; Портис (15), Робинсон(9), Нвора (2), Худ (0), Мамукелашвили (0).

«Юта»: Митчелл (28), Конли (20), Богданович (14), Гобер (9 + 13 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7) – старт; Кларксон (15), Инглс (5), Паскалл (5), Уайтсайд (4 + 9 подборов), Батлер (0).

«Бруклин» – «Детройт» 117:91 (28:25, 36:24, 32:25, 21:17)

«Бруклин»: Дюрэнт (23), Харден (18 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Харрис (12), Гриффин (8), Браун (2) – старт; Олдридж (16), Бембри (15 + 7 подборов),Картер (8), Миллс (7), Шарп (5), Джонсон (3), Томас (0).

«Детройт»: Грант (11), Бей (9 + 6 передач), Хэйс (6 + 5 перехватов), Диалло (6), Стюарт(5) – старт; Джозеф (13), Джош Джексон (12), Олиник (9), Лайлс (8),Джексон (6), Пикетт (3), Гарза (2), Ли (1), Макгрудер (0).

«Лейкерс» – «Хьюстон» 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31)

«Лейкерс»: Уэстбрук (20 + 8 подборов + 9 передач), Дэвис (16 + 13 подборов), Джеймс(15 + 7 подборов + 8 передач), Бэйзмор (9), Брэдли (2) – старт; Энтони (23 + 4 блок-шота), Джордан (8), Ривз (2), Монк (0).

«Хьюстон»: Вуд (16 + 13 подборов), Портер (13 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (7), Тэйт(6), Тайс (3) – старт; Гордон (17), Мартин (12), Шенгюн (11 + 7 подборов),Брукс (0), Кристофер (0), Огастин (0), Нваба (0), Гаруба (0). 

Рене Тер Велде
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