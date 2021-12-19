Святослав Михайлюк повторив досягнення Станіслава Медведенка в НБА

Захиснику «Торонто» підкорилося чергове досягнення для українського баскетболу

Святослав Михайлюк / фото - ФБУ

Захиснику збірної України та «Торонто» Святославу Михайлюку підкорилося чергове досягнення для українського баскетболу.

Набравши 5 очок за 17 хвилин на майданчику в матчі проти «Голден Стейт», Святослав Михайлюк повторив показник Станіслава Медведенка за результативністю серед українських баскетболістів, які коли-небудь грали у НБА.

Станіслав Медведенко за роки виступів у найсильнішій лізі світу набрав 1390 очок і до сьогодні займав одноосібне третє місце в рейтингу.

Для того, щоб набрати 1390 очок у кар'єрі НБА Михайлюку знадобилися 193 матчі та 1222 кидків із гри (з показником їх реалізації у 40,2%).

Вже в наступному матчі Михайлюк може вийти на чисте третє місце, а далі мета – Віталій Потапенко, котрий за 11 сезонів у НБА набрав 3995 очок.

Лідирує в історичному рейтингу Олексій Лень, який цей сезон проводить у «Сакраменто». На його рахунку вже 4265 очок із 2013 року.

Святослав розпочинав кар'єру в «Лос-Анджелес Лейкерс», які вибрали його під 47-м номером драфта-2018. У лютому 2019-го українця обміняли до «Детройта», а минулий сезон Свят догравав в «Оклахомі». Нинішній сезон він проводить у «Торонто».