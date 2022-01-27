Коломойский снова был замечен на матче «Днепра-1»
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Баскетболист, оказывается, занимал эту должность с начала сезона-2021/22
Израэль Коломойский / Фото - FacebookКиевский «Будивельник» в своем Instagram поздравил с днем рождения Израэля Коломойского (сын Игоря Коломойского) и сообщил, что баскетболист занимает пост вице-президента столичного клуба по баскетбольным операциям.
«Поздравляем с днем рождения вице-президента «Будивельника» по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его».
Отметим, что Коломойский вел работу с клубом с начала сезона-2021/22, однако «Будивельник» не разглашал его должность.
В августе 2021 года стало известно, что Коломойский-младший продолжит карьеру в хорватском клубе «Соник-Пунтамика».
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