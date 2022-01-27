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Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям

Баскетболист, оказывается, занимал эту должность с начала сезона-2021/22
Баскетбол Суперлига
11:42
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Израэль Коломойский / Фото - Facebook
Киевский «Будивельник» в своем Instagram поздравил с днем рождения Израэля Коломойского (сын Игоря Коломойского) и сообщил, что баскетболист занимает пост вице-президента столичного клуба по баскетбольным операциям.

«Поздравляем с днем рождения вице-президента «Будивельника» по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его».




Отметим, что Коломойский вел работу с клубом с начала сезона-2021/22, однако «Будивельник» не разглашал его должность.

В августе 2021 года стало известно, что Коломойский-младший продолжит карьеру в хорватском клубе «Соник-Пунтамика».
Владимир Кириченко
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