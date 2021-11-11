Сына одного из самых легендарных баксетболистов в истории посадили в тюрьму за поножовщину

Парня посадят всего на полгода из-за сотрудничества со следствием





Адам Абдул-Джаббар

29-летний Адам Абдул-Джаббар, сын легендарного Карима Абдула-Джаббара, признал свою вину в нанесении ножевых ранений соседу в 2020 году, сообщает портал ABC 7.



Суд приговорил Абдул-Джаббара к 6 месяцам тюрьмы и 2-м годам условно. Если бы подсудимый не признал вину, то мог сесть на срок от 9 до 10 лет.

Сына легендарного баскетболиста арестовали 9 июня 2020 года после того, как в полицию поступило сообщение о поножощине. У Абдул-Джаббара возник конфликт с 60-летним соседом из-за мусорных баков, стоящих между двумя участками.

Пострадавший мужчина кроме ножевого ранения получил перелом черепа и потерял много крови.

Абдул-Джаббар-младший признал свою вину в нападении с применением оружия и в незаконном ношении холодного оружия. Также он признал нанесение тяжких телесных повреждений.