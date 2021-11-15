Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»

Форвард сборной Украины – о выездном триумфе в матче отбора на Евробаскет-2023



Татьяна Юркевичус / Фото - ФБУ Форвард сборной Украины Татьяна Юркевичус поделилась эмоциями после победы над командой Финляндии



Какие впечатления от этого матча?



«Честно говоря, выдохнули. Мы настраивались на этот матч, но после встречи с Францией после перелета было немного тяжеловато, но мы понимали, что не можем проиграть – только вперед и только победа. Я очень благодарна девушкам за то, что они отдавались по полной. Благодарна за то, что тренеры нас поддерживали – где-то накричали, где-то похвалили. Это нас настроило, и я рада, что мы везем эту победу домой».



Почему у вас была уверенная первая половина, но в третьей четверти были некоторые проблемы?



«Проблемы были, потому что немного упал процент реализации бросков из-под кольца – немного опустились руки. И фолов немного насвистели несвоевременно, но это баскетбол, ошибки бывают и у нас, и у судей. Главное, что мы выиграли».



Ты на четырех фолах доиграла весь матч до конца, как удалось удержаться в игре?



«Мне помог тренер, ведь он вовремя меня менял, чувствуя, когда я немного заводилась. Как только я более агрессивно играла в защите, он меня сажал на скамью. И это были правильные решения, и это благодаря ему».



В матче с Финляндией Юркевичус набрала 16 очков, совершила 8 подборов и 7 перехватов.



Напомним, в матче 1-го тура отбора на Евробаскет-2023 Украина сенсационно разбила Францию

Форвард сборной Украиныподелилась эмоциями после победы над командой Финляндии (77:71) в матче 2-го тура квалификации женского Евробаскета-2023.В матче с Финляндией Юркевичус набрала 16 очков, совершила 8 подборов и 7 перехватов.Напомним, в матче 1-го тура отбора на Евробаскет-2023 Украина сенсационно разбила Францию (90:71)

Владимир Кириченко