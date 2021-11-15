Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 12
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 114:106 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 62:72 Окончен
17:00 Николаев - Прометей 55:89 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 120:100 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз 106:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс 89:115 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс 96:120 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:95 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз 90:100 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей -:- Запланирован

Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»

Форвард сборной Украины – о выездном триумфе в матче отбора на Евробаскет-2023
Баскетбол Сборная Украины
09:41
Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»
Татьяна Юркевичус / Фото - ФБУ
Форвард сборной Украины Татьяна Юркевичус поделилась эмоциями после победы над командой Финляндии (77:71) в матче 2-го тура квалификации женского Евробаскета-2023.

Какие впечатления от этого матча?

«Честно говоря, выдохнули. Мы настраивались на этот матч, но после встречи с Францией после перелета было немного тяжеловато, но мы понимали, что не можем проиграть – только вперед и только победа. Я очень благодарна девушкам за то, что они отдавались по полной. Благодарна за то, что тренеры нас поддерживали – где-то накричали, где-то похвалили. Это нас настроило, и я рада, что мы везем эту победу домой».


Почему у вас была уверенная первая половина, но в третьей четверти были некоторые проблемы?

«Проблемы были, потому что немного упал процент реализации бросков из-под кольца – немного опустились руки. И фолов немного насвистели несвоевременно, но это баскетбол, ошибки бывают и у нас, и у судей. Главное, что мы выиграли».


Ты на четырех фолах доиграла весь матч до конца, как удалось удержаться в игре?

«Мне помог тренер, ведь он вовремя меня менял, чувствуя, когда я немного заводилась. Как только я более агрессивно играла в защите, он меня сажал на скамью. И это были правильные решения, и это благодаря ему».


В матче с Финляндией Юркевичус набрала 16 очков, совершила 8 подборов и 7 перехватов.

Напомним, в матче 1-го тура отбора на Евробаскет-2023 Украина сенсационно разбила Францию (90:71)
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»
Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»
Сборная Украины
09:41
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
Еврокубки
07:37
«Атланта» устроила разгром «Миулоки», «Сан-Антонио» не смог переиграть «Лейкерс»
«Атланта» устроила разгром «Миулоки», «Сан-Антонио» не смог переиграть «Лейкерс»
НБА
07:21
Радулович: «Мы одержали важную победу»
Радулович: «Мы одержали важную победу»
Сборная Украины
14 ноября 22:38
Ожидаемая, но очень важная победа. Видеообзор матча Финляндия – Украина
Ожидаемая, но очень важная победа. Видеообзор матча Финляндия – Украина
Сборная Украины
14 ноября 20:17
Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023
Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023
Сборная Украины
14 ноября 20:08
Украина в непростом матче обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023
Украина в непростом матче обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023
Сборная Украины
14 ноября 18:54
«Прометей» в гостях разнес «Николаев» с преимуществом в 34 очка
«Прометей» в гостях разнес «Николаев» с преимуществом в 34 очка
Суперлига
14 ноября 18:51
Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»
Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»
Суперлига
14 ноября 17:59
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
45
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
4
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:00
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
19:30
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
16 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
16 ноября 20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
16 ноября 20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
16 ноября 21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00