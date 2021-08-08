Сборная Австралии завоевала первую в истории олимпийскую медаль в баскетболе
Таурази и Берд стали пятикратными олимпийскими чемпионками
Американки являются рекордсменками по количеству золотых медалей Олимпийских Игр в женском и мужском баскетболе
12:40
Фото: Reuters
Баскетболистки сборной США Дайана Таурази и Сью Берд стали пятикратными олимпийскими чемпионками после победы американок надо Японией (90:75) в финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио.
Таурази и Берд теперь являются рекордсменками по количеству золотых олимпийских медалей в женском и мужском баскетболе. Ранее они побеждали на Играх в Рио-де-Жанейро, Лондоне, Пекине и Афинах.
Мужская сборная США по баскетболу также взяла золото Олимпиады в Токио.
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