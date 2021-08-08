Таурази и Берд стали пятикратными олимпийскими чемпионками

Американки являются рекордсменками по количеству золотых медалей Олимпийских Игр в женском и мужском баскетболе

Фото: Reuters

Баскетболистки сборной США Дайана Таурази и Сью Берд стали пятикратными олимпийскими чемпионками после победы американок надо Японией (90:75) в финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио.

Таурази и Берд теперь являются рекордсменками по количеству золотых олимпийских медалей в женском и мужском баскетболе. Ранее они побеждали на Играх в Рио-де-Жанейро, Лондоне, Пекине и Афинах.

Мужская сборная США по баскетболу также взяла золото Олимпиады в Токио.