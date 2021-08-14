«Тернополь» подписал второго американского защитника
«Тернополь» может подписать контракт с MVP Первой лиги
24-летний защитник уже находится на просмотре в клубе
Никита Базилев / Фото - kramatorskpost.com24-летний украинский защитник Никита Базилев пребывает на просмотре в клубе украинской Суперлиги БК «Тернополь».
Отметим, что Базилев стал чемпионом Первой лиги в составе «Хмельницкой Политехники» и был признан MVP сезона-2020/21 в третьем по силе дивизионе украинского чемпионата.
В минувшем сезоне Никита в среднем за матч набирал 20.6 очка, 6.1 передачи и 4,6 подбора в среднем за 34 минуты на площадке.
Накануне «Тернополь» усилился украинским форвардом Александром Месяцем.
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