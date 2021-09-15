«Тернополь» остался без Эдриана Боуи

Игрок продолжит свою карьеру в Грузии

Эдриан Боуи / Фото - Facebook

32-летний американский разыгрывающий «Тернополя» Эдриан Боуи покинул клуб, сообщает Eurobasket.

Боуи следующий сезон проведет в грузинском «Кутаиси-2010».

В сезоне 2020/21 гг. американец провел за «Тернополь» 30 матчей, в среднем набирая по 13,0 очков, делая 4,9 передачи и 3,7 подборов и рейтингом эфективности 16.0.

Отметим, что в апреле Боуи был вынужден вернуться в США по семейным обстоятельствам.