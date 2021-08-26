«Тернополь» подписал американского защитника

У баскетболиста есть опыт игры в Венгрии, Турции и Израиле

Донте Кларк / фото - БК "Тернополь"

Американский защитник Донте Кларк усилит в следующем сезоне «Тернополь».

Баскетболист переехал в Украину из Израиля, где провел 5 матчей за «Ирони». В начале сезона 2020/21 Кларк играл во втором дивизионе Турции за «Истанбул Баскет», где в 5 матчах набирал 22,6 очков, делал 4,4 подбора и 4,4 передачи за игру.

Американский новичок начал свою карьеру в Массачусетском университете (Амхерст), где провел три сезона. Последний год своей учебы выступал за команду Южного техасского университета. В выпускном году в среднем набирал 18,5 очков, 5 подборов и 2,5 передачи. Защитник провел 133 игры в NCAA, набирая 14,3 очка, 3,8 подборов, 2,4 передач за 29 минут на площадке и не был задрафтован летом 2018 года.

Центровой испанского чемпионата ранее стал игроком столичного клуба.





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