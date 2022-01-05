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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»

Минувший сезон американец провел в Швеции
Баскетбол Суперлига
21:09
«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»
Туре Марри / Фото - newyorksportshub.wordpress.com
Американский защитник Туре Марри заключил соглашение с «Тернополем». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Марри начинал баскетбольную карьеру в NCAA, где четыре года выступал за команду университета Wichita State University.

В 2012 году он был выбран под 15-м номером первого раунда командой «Austin Toros» в Лигу развития НБА. В июле 2013 года Марри сыграл 5 матчей в летней лиге НБА за «Нью-Йорк Никс».

В сезоне-2013/14 он сыграл за «Никс» в НБА 50 матчей, в среднем набирал 2,8 очка.

В минувшем сезоне американец играл в шведском «Люлеа». За 30 матчей он набрал 16,8 очка, 2,6 подбора, 3 передачи.

Также Туре выступал за «Бенфику», «Промитеас», «Ратиофарм».


Ранее «Тернополь» покинул словацкий форвард Марек Долежай.
Владимир Кириченко
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Теги

БК «Тернополь» Нью-Йорк Никс

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