Один из лидеров покинул «Тернополь»
«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»
Минувший сезон американец провел в Швеции
Туре Марри / Фото - newyorksportshub.wordpress.comАмериканский защитник Туре Марри заключил соглашение с «Тернополем». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Марри начинал баскетбольную карьеру в NCAA, где четыре года выступал за команду университета Wichita State University.
В 2012 году он был выбран под 15-м номером первого раунда командой «Austin Toros» в Лигу развития НБА. В июле 2013 года Марри сыграл 5 матчей в летней лиге НБА за «Нью-Йорк Никс».
В сезоне-2013/14 он сыграл за «Никс» в НБА 50 матчей, в среднем набирал 2,8 очка.
В минувшем сезоне американец играл в шведском «Люлеа». За 30 матчей он набрал 16,8 очка, 2,6 подбора, 3 передачи.
Также Туре выступал за «Бенфику», «Промитеас», «Ратиофарм».
Ранее «Тернополь» покинул словацкий форвард Марек Долежай.