«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»
«Тернополь» подписал первого американского новичка
В прошлом сезоне игрок выступал в чемпионате Польши
Ти Джей Гоз
«Тернополь» сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон. Им стал 26-летний защитник Ти Джей Гоз, сообщила Федерация баскетбола Украины.
В США Гоз выступал за команду Brigham Young University штата Юта в первом университетском дивизионе.
В прошлом сезоне американец играл в чемпионате Польши по «Трефл Сопот». Набирал 9,3 очка, 2,2 подбора, 3,3 передачи в среднем за 19 минут на площадке.
Напомним, ранее «Тернополь» подписал бывшего капитана «Харьковских Соколов».
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