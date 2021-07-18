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«Тернополь» подписал первого американского новичка

В прошлом сезоне игрок выступал в чемпионате Польши
Баскетбол Суперлига
19:00
«Тернополь» подписал первого американского новичка
Ти Джей Гоз

«Тернополь» сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон. Им стал 26-летний защитник Ти Джей Гоз, сообщила Федерация баскетбола Украины.

В США Гоз выступал за команду Brigham Young University штата Юта в первом университетском дивизионе.

В прошлом сезоне американец играл в чемпионате Польши по «Трефл Сопот». Набирал 9,3 очка, 2,2 подбора, 3,3 передачи в среднем за 19 минут на площадке.

Напомним, ранее «Тернополь» подписал бывшего капитана «Харьковских Соколов».

Сергей Остапенко
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БК «Тернополь»

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