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«Тернополь» поздравил украинцев с Днем Независимости великим стихотворением Сосюры

Вся команда клуба Суперлиги приняла участие в видеопоздравлении


Баскетбол Суперлига
11:57
«Тернополь» поздравил украинцев с Днем Независимости великим стихотворением Сосюры
БК «Тернополь» / Фото - bcternopil.com.ua
Игроки, тренеры, президент и весь персонал команды Суперлиги БК «Тернополь» на клубном YouTube-канале поздравили своих соотечественников с Днем Независимости Украины, зачитав стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну»: 


А тем временем Киеве во время торжеств ко Дню независимости президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

Владимир Кириченко
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