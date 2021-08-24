«Тернополь» заключил соглашение со словацким форвардом
«Тернополь» поздравил украинцев с Днем Независимости великим стихотворением Сосюры
Вся команда клуба Суперлиги приняла участие в видеопоздравлении
БК «Тернополь» / Фото - bcternopil.com.uaИгроки, тренеры, президент и весь персонал команды Суперлиги БК «Тернополь» на клубном YouTube-канале поздравили своих соотечественников с Днем Независимости Украины, зачитав стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну»:
А тем временем Киеве во время торжеств ко Дню независимости президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.
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