«Тернополь» расстался с еще одним американцем

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Пари-матч
01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 110:113 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс 131:118 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 113:103 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз 118:111 Окончен
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:128 Окончен
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 104:113 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 106:97 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик 97:115 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер 99:94 Окончен
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Пари-матч
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 107:104 4-я четверть
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 48:59 Перерыв
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 40:43 2-я четверть
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Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 89:117 Окончен
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит 110:125 Окончен
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 107:104 4-я четверть
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 48:59 Перерыв
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 40:43 2-я четверть
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НБА 21/22
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Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Пари-матч
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован

«Тернополь» расстался с еще одним американцем

Кларк только в августе пополнил ряды коллектива
Баскетбол Суперлига
2 ноября 18:48
«Тернополь» расстался с еще одним американцем
Фото: Facebook Тернополя

«Тернополь» расторг соглашение с атакующим защитником Донте Кларком.

Американец пришел в команду в августе 2021-о года. В Суперлиге Кларк за в 11-и матчах в среднем набирал 10 очков, делал 3 подбора и 1,8 передачи.

Отметим, что коллектив ранее покинул Дейон Гриффин, а в последнем туре «Тернополь» уступил соседям по нижней части турнирной таблицы.

Олег Шумейко-младший
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