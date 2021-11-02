«Тернополь» в битве аутсайдеров проиграл «Одессе»
«Тернополь» расстался с еще одним американцем
Кларк только в августе пополнил ряды коллектива
Фото: Facebook Тернополя
«Тернополь» расторг соглашение с атакующим защитником Донте Кларком.
Американец пришел в команду в августе 2021-о года. В Суперлиге Кларк за в 11-и матчах в среднем набирал 10 очков, делал 3 подбора и 1,8 передачи.
Отметим, что коллектив ранее покинул Дейон Гриффин, а в последнем туре «Тернополь» уступил соседям по нижней части турнирной таблицы.
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