«Тернополь» расстался с еще одним американцем
«Тернополь» усилился литовским защитником
К команде Дмитрия Забирченко присоединился Доминикас Домаркас
«Тернополь» объявил о подписании контракта с литовским защитником Доминикасом Домаркасом.
Игрок начал карьеру во втором дивизионе Литвы за команду «Атлетас».
Прошлый сезон провел в литовской команде «Приенай», за которую провел 36 встреч (9.8 очков + 2.3 подбора + 3.4 передачи).
Нынешний сезон Домаркас начал в польской команде «Астория Быдгощ», где сыграл семь матчей (9.7 очков + 2.1 подбор + 4.1 передача).
Хайлайты Домаркаса:
В турнирной таблице Суперлиги «Тернополь» занимает предпоследнее место, имея три победы в 11 матчах.
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