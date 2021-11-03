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02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 105:107 4-я четверть
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 46:46 2-я четверть
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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«Тернополь» усилился литовским защитником

К команде Дмитрия Забирченко присоединился Доминикас Домаркас
Баскетбол Суперлига
3 ноября 19:02
«Тернополь» усилился литовским защитником

«Тернополь» объявил о подписании контракта с литовским защитником Доминикасом Домаркасом.

Игрок начал карьеру во втором дивизионе Литвы за команду «Атлетас».

Прошлый сезон провел в литовской команде «Приенай», за которую провел 36 встреч (9.8 очков + 2.3 подбора + 3.4 передачи).

Нынешний сезон Домаркас начал в польской команде «Астория Быдгощ», где сыграл семь матчей (9.7 очков + 2.1 подбор + 4.1 передача).

Хайлайты Домаркаса:

В турнирной таблице Суперлиги «Тернополь» занимает предпоследнее место, имея три победы в 11 матчах.

Сергей Остапенко
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