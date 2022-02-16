«Тернополь» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Запорожьем»
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Тернополь» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Запорожьем» со счетом 87:70.
Гости уверенно начали встречу, забрав первую четверть, но хозяева вернулись в игру уже во втором отрезке. Третья четверть не выявила фаворита на победу в матче. Судьба встречи решалась в заключительном отрезке, где «Тернополь» смог дожать «Запорожье».
Самым результативным игроком встречи стал Джозеф Фурстингер из «Тернополя», набравший 18 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Тернополь» – «Запорожье» – 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18)
«Тернополь»: Бояркин (11), Шиманский (0), Джонс (13 + 5 подборов), Домаркас (6), Сандул (17 + 5 подборов) – старт, Боднар (0), Фурстингер (18 + 8 подборов + 10 передач), Луценко (14), Дашич (6).
«Запорожье»: Титов (16), Соколенко (17), Михеев (10), Морозов (9 + 6 подборов), Удрас (12 + 8 подборов) – старт.
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