«Тернополь» в тяжелой борьбе проиграл дома «Будивельнику»

«Тернополь» проиграл «Будивельнику» / фото - ФБУ

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Тернополь» проиграл «Будивельнику» со счетом 77:82.

Команды сразу максимально вошли в борьбу. При этом темп пытались задавать хозяева. «Будивельник» догонял соперника уже после нескольких стартовых атак. Впрочем делал это достаточно агрессивно, превосходя тернопольчан на подборах даже под их щитом. Поэтому уже к концу стартовой 10-минутки киевляне вышли вперед.

С началом второй четверти хозяева перехватили инициативу, постепенно отыгрывая отставание. На большой перерыв в счете почти восстановился паритет – 39:40.

Завершение первой половины запомнилось курьезным эпизодом, когда Дэвенпорт с таким рвением атаковал сверху кольцо «Тернополя», что сдвинулся с места целую конструкцию щита. Ушло несколько минут на восстановление игры.

Третья четверть также не выявила победителя встречи. На заключительную 10-минутку команды ушли при абсолютного равенства.

Лишь под конец встречи киевляне вырвались вперед и не позволили тернопольцам спастись, несмотря на отчаянные попытки. Поэтому «Будивельник» завоевал первую победу в сезоне против «Тернополя» в третьем очном поединке.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Будивельник» 77:82 (14:20, 25:20, 21:20, 17:22)

«Тернополь»: Агафонов 19о + 7пд, Келхон 13о + 5пд + 5пр, Югба 12о + 11пд + 5пр, Боуи 12о + 5пд + 6пр, Сандул 8о + 6пд, Кольченко 7, Кальниченко 6, Головчик, Буренко.

«Будивельник»: Дэвенпорт 22о + 13пд, Б. Джонсон 16о + 12пд + 7пх, Дево 13 Бурт 12о + 9пр, Кобец 8, Звонов 6, Горбенко 5, Яковичс, Кожемякин.

Таким образом, «Будивельник» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.