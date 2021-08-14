«Тернополь» может подписать контракт с MVP Первой лиги
«Тернополь» заключил соглашение со словацким форвардом
23-летний баскетболист в минувшем сезоне набирал 9,8 очка в среднем за игру
Марек Долежай / Фото - syracuse.com«Тернополь» объявил на своем аккаунте в Instagram о подписании соглашения со словацким форвардом Мареком Долежаем.
Отметим, что с 2017 года Долежай учился в Сиракузском университете в Нью-Йорке (США), в составе университетской команды отыграл 131 матч за 4 года.
В минувшем сезоне Марек набирал 9,8 очка в среднем за игру, 5,1 подбора, 3,3 передачи, 35 минут на площадке.
В 2021 году 23-летний баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако никем не был выбран.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Никита Базилев пребывает на просмотре в БК «Тернополь».
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