«Тернополь» заключил соглашение со словацким форвардом

23-летний баскетболист в минувшем сезоне набирал 9,8 очка в среднем за игру

Марек Долежай / Фото - syracuse.com

«Тернополь» объявил на своем аккаунте во подписании соглашения со словацким форвардомОтметим, что с 2017 года Долежай учился в Сиракузском университете в Нью-Йорке (США), в составе университетской команды отыграл 131 матч за 4 года.В минувшем сезоне Марек набирал 9,8 очка в среднем за игру, 5,1 подбора, 3,3 передачи, 35 минут на площадке.В 2021 году 23-летний баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако никем не был выбран.Ранее сообщалось, что украинский защитник