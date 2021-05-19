Тейтум показал лучшую результативность в истории «Бостона»
Тейтум провел самый результативный матч в истории плей-ин
Игра Джейсона вывела его команду в плей-офф
Джейсон Тейтум / Фото: AP
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в матче против «Вашингтона» (118:100) провел самыю результативную игру в истории проведения матчей плей-ин.
Тейтум набрал 50 очков (14/32 с игры, 5/12 трехочковых, 17/17 штрафных), 8 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота.
Напомним, «Бостон» 22 мая стартует в плей-офф НБА.
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