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Тейтум провел самый результативный матч в истории плей-ин

Игра Джейсона вывела его команду в плей-офф
Баскетбол НБА
19 мая 09:26
Тейтум провел самый результативный матч в истории плей-ин
Джейсон Тейтум / Фото: AP

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в матче против «Вашингтона» (118:100) провел самыю результативную игру в истории проведения матчей плей-ин.

Тейтум набрал 50 очков (14/32 с игры, 5/12 трехочковых, 17/17 штрафных), 8 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота.


Напомним, «Бостон» 22 мая стартует в плей-офф НБА.

Карен Агабекян
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Теги

Джейсон Тейтум Бостон Селтикс

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