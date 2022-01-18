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Тимошенко о Евробаскете-2025: «Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов»

В Офисе президента желают реализовать проект строительства двух арен
Баскетбол В Украине
18 января 22:35
Тимошенко о Евробаскете-2025: «Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов»
Кирилл Тимошенко убеждал представителей FIBA / Фото: ФБУ

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время встречи с представителями FIBA ​​Europe рассказал, что заявка Украины на проведение Евробаскета-2025 находится под контролем президента Владимира Зеленского. Слова чиновника приводит сайт ФБУ.

«Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента Украины «Велике будівництво». И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей».

Напомним, ранее в ФБУ показали проект новой спортивной арены в Киеве для проведения Евробаскета.

 

Карен Агабекян
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Теги

Евробаскет-2025 Велике будівництво Владимир Зеленский

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