Дабл-даблы Ткаченко и Маквелла не помогли «Мавпам» победить «Запорожье»
Ткаченко: «Уже более уверенно чувствую себя в сборной Украины»
Форвард национальной команды – о предстоящих матчах отбора к ЧМ-2023
23 ноября 18:43
Иван Ткаченко / Фото - ФБУФорвард «Черкасских Мавп» и сборной Украины Иван Ткаченко в интервью пресс-службе ФБУ прокомментировал предстоящие матчи национальной команды в квалификации на чемпионат мира-2023.
«Атмосфера на отличном уровне. Первый раз, перед Австрией и Венгрией, мне было тяжеловато. Тогда было много ветеранов, с которыми я не привык много общаться. Но сейчас уже уверенно чувствую себя».
Следующих соперников сборной из Грузии и Северной Македонии уже обсуждали с тренером?
«Нет, до этого еще дело не дошло. Вова и Пустик (Владимир Герун и Артем Пустовой – прим.) только приехали, «Будивельник» недавно играл, так что пока наиграем некоторые комбинации».
Напомним, 26 ноября Украина на выезде встретится с командой Грузии, 29 ноября сыграет домашний поединок против Северной Македонии.
Накануне 34-летний Джером Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи отбора.
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