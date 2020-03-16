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Топ-10 моментов дня в НБА. Эффектный блок-шот от Хэйса и невероятный баззер Тейтума
Лучшие моменты в видеообзоре
Джейсон Тейтум / Фото - apnews.com
НБА на своем официальном YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли сумасшедший блок-шот центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса на форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Поле Джордже, а также космический баззер форварда «Бостон Селтикс» Джеймсона Тейтума в матче против «Хьюстон Рокетс».
Напомним результаты минувшего игрового дня НБА.