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Топ-10 моментов дня в НБА. Эффектный данк Моранта и спасительный блок-шот Эмбиида
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: AP
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли эффектный данк разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта и спасительный блок-шот центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида на атакующем защитнике «Чикаго Буллс» Демаре Дерозане в концовке матча.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» минимально победил «Денвер», «Филадельфия» обыграла «Чикаго».
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