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Топ-10 моментов дня в НБА. Невероятный бросок Моранта со своей половины и убойный данк Эмбиида
Лучшие моменты в видеообзоре
Джа Морант / фото - nba.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли невероятный бросок в исполнении разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта и убойный данк от центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэля Эмбиида.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» проиграл «Денверу», «Филадельфия» уничтожила «Вашингтон».
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