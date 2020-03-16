Лень вышел в старте, но не помог «Вашингтону» одолеть «Милуоки», «Лейкерс» разгромили «Уоррирз»
Топ-10 моментов дня в НБА. Потрясающий баззер Уиггинса и мощный постер Леонарда через Порзингиса
Лучшие моменты в видеообзоре
Эндрю Уиггинс / фото - warriorswire.usatoday.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли потрясающий баззер в исполнении легкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса и мощный постер от звезды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» разгромили «Уоррирз», «Клипперс» одолели «Даллас».