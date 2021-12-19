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Топ-10 моментов дня в НБА. Сумасшедший данк Била через Гобера и победный бросок Гилджес-Александра с сиреной
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: ESPN
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли сумасшедший данк атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била через центрового «Юты» Руди Гобера и победный бросок разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александра с финальной сиреной матча против «Лос-Анджелес Клипперс».
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