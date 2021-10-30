«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта
Топ-10 моментов дня в НБА. Трехочковый базер Хиро и впечатляющий анкл-брейкер Дюранта
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: nypost.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли трехочковый базер защитника «Майами Хит» Тайлера Хиро и эффектный анкл-брейкер с последующим попаданием из-за дуги в исполнении звезды «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» обыграл «Индиану», «Майами» разобрался с «Шарлотт».
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