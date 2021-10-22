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Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Тайлер Хирро / фото - skysports.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли баззер защитника «Майами» Тайлера Хирро и аллей-уп на форварда «Уорриорз» Отто Портера.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» разобрался с «Милуоки», «Голден Стэйт» минимально обыграл «Клипперс».
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