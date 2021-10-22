Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера

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Тема дня250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center
матч-центр : Баскетбол
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02:00 Детройт Пистонс - Чикаго Буллз 88:94 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 138:134 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 83:98 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Кливленд Кавальерс 132:121 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Хьюстон Рокетс 124:106 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Филадельфия Севенти Сиксерс 97:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик 123:97 Окончен
04:00 Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер 107:86 Окончен
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 98:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 121:124 Окончен
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19:00 Будивельник - БК Тернополь 92:90 Окончен
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18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 48:51 3-я четверть
18:00 Химик - БК Запорожье 50:38 3-я четверть
19:00 Николаев - Днепр 14:13 1-я четверть
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02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс 113:87 Окончен
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс 137:95 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 115:113 Окончен
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Пари-матч
18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 48:51 3-я четверть
18:00 Химик - БК Запорожье 50:38 3-я четверть
19:00 Николаев - Днепр 14:13 1-я четверть
20:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
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02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз -:- Запланирован
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15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован

Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера

Лучшие моменты дня в видеообзоре
Баскетбол НБА
10:45
Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
Тайлер Хирро / фото - skysports.com

НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли баззер защитника «Майами» Тайлера Хирро и аллей-уп на форварда «Уорриорз» Отто Портера.

В рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» разобрался с «Милуоки», «Голден Стэйт» минимально обыграл «Клипперс».

Рене Тер Велде
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Теги

Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз

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