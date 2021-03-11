«Вашингтон» с Ленем проиграл «Мемфису»
Топ-5 моментов дня в НБА. Блестящий фейк Дончича и гениальный пас Моранта
Лучшие моменты в видеообзоре
Лука Дончич / фото - usatoday.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли блестящий фейк защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и гениальный пас разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» проиграл «Мемфису», «Даллас» разобрался с «Сан-Антонио».
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