«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: sportingnews.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли мощный данк бигмэна «Лейкерс» Энтони Дэвиса через лидера «Филадельфии» Джоэля Эмбиида и невероятное попадание в проходе под кольцо разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри.
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