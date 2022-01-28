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Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри

Лучшие моменты дня в видеообзоре
Баскетбол НБА
11:25
Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
Фото: sportingnews.com

НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли мощный данк бигмэна «Лейкерс» Энтони Дэвиса через лидера «Филадельфии» Джоэля Эмбиида и невероятное попадание в проходе под кольцо разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Результаты игрового дня НБА.

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
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