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Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительный данк Зубаца и феноменальный финт Пола

Лучшие моменты в видеообзоре
Баскетбол НБА
13:50
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительный данк Зубаца и феноменальный финт Пола
Крис Пол / фото - Getty Images

НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли мощный данк центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца и блестящий финт разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола.

«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс

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