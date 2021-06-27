«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада
Топ-5 моментов дня в НБА. Сокрушительный данк Зубаца и феноменальный финт Пола
Лучшие моменты в видеообзоре
Крис Пол / фото - Getty Images
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли мощный данк центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца и блестящий финт разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола.
«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада.
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