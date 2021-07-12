Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Топ-5 моментов дня в НБА. Убийственный постер-данк Джонсона через Такера
Лучшие моменты в видеообзоре
Кэмерон Джонсон / фото - Getty Images
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня.
В видеоподборку вошли эффектный кроссовер разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола и мощный данк его одноклубинка Кэмерона Джонсона.
«Милуоки» обыграл «Финикс» в третьем матче финала НБА.
Комментарии 0