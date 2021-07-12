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Топ-5 моментов дня в НБА. Убийственный постер-данк Джонсона через Такера

Лучшие моменты в видеообзоре
Баскетбол НБА
10:40
Топ-5 моментов дня в НБА. Убийственный постер-данк Джонсона через Такера
Кэмерон Джонсон / фото - Getty Images

НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня.

В видеоподборку вошли эффектный кроссовер разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола и мощный данк его одноклубинка Кэмерона Джонсона.

«Милуоки» обыграл «Финикс» в третьем матче финала НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс Милуоки Бакс

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