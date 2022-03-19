«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Даллас» 111:101 (26:27, 32:26, 26:23, 27:25)
«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Харден (24 + 7 подборов + 12 передач), Харрис (14), Тайбулл (10), Макси (8) – старт; Ньянг (12), Джордан (8 + 7 подборов), Грин (3), Джо (0), Рид (0), Коркмаз (0), Браун (0), Милтон (0).
«Даллас»: Брансон (24), Дончич (17 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Пауэлл (14), Динуидди (12 + 8 подборов), Финни-Смит (11 + 7 подборов) – старт; Грин (7), Клебер (6), Бертанс (3), Ниликина (3), Крисс (2), Браун (2), Берк (0).
«Атланта» – «Мемфис» 120:105 (34:27, 33:21, 24:24, 29:33)
«Атланта»: Райт (18 + 6 передач + 5 перехватов), Капела (18 + 7 подборов), Хантер (14), Галлинари (11), Хертер (6 + 7 передач) – старт; Богданович (30), Оконгву (8 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (7), Уильямс (5), Дженг (3), Джонсон (0), Нокс (0), Мэйс (0).
«Мемфис»: Морэнт (29 + 6 потерь), Бэйн (15), Джарен Джексон (15), Брукс (11), Адамс (3 + 11 подборов) – старт; Андерсон (9), Кларк (7 + 5 блок-шотов), Мелтон (5), Тиллман (4), Кончар (3), Калвер (2), Уильямс (2), Джонс (0).
«Бруклин» – «Портленд» 128:123 (34:33, 28:42, 39:26, 27:22)
«Бруклин»: Дюрэнт (38 + 6 передач + 8 потерь), Сет Карри (27), Браун (17 + 7 подборов), Драммонд (17 + 9 подборов), Драгич (9 + 10 передач + 5 потерь) – старт; Томас (11), Клэкстон (7 + 9 подборов), Джонсон (2), Эдвардс (0), Миллс (0).
«Портленд»: Харт (25 + 7 передач), Уильямс (24), Юбэнкс (18), Уинслоу (15), Уотфорд (8) – старт; Маклемор (17), Эллеби (10), Данн (6).
«Кливленд» – «Денвер» 119:116 OT (31:29, 21:34, 26:24, 29:20, 12:9)
«Кливленд»: Маркканен (31 + 10 подборов), Мобли (27 + 11 подборов), Гарлэнд (25 + 14 передач), Стивенс (8), Окоро (4) – старт; Лав (12 + 9 подборов), Леверт (10), Уиндлер (2), Гудвин (0), Браун (0).
«Денвер»: Йокич (32 + 10 подборов + 8 передач), Гордон (20 + 8 подборов + 7 потерь), Бартон (10 + 7 подборов), Грин (10), Моррис (2) – старт; Хайлэнд (17 + 7 передач), Казинс (12 + 8 подборов), Грин (8), Риверс (3), Форбс (2).
«Нью-Йорк» – «Вашингтон» 100:97 (22:28, 32:19, 21:19, 25:31)
«Нью-Йорк»: Рэндл (18 + 17 подборов), Барретт (18), Фурнье (15), Робинсон (15 + 12 подборов), Беркс (12) – старт; Куикли (15), Граймс (5), Топпин (2), Симс (0).
«Вашингтон»: Кузма (18 + 9 передач), Порзингис (18 + 11 подборов), Кисперт (14), Нето (11), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Хатимура (11), Гэффорд (5), Авдия (4), Смит (4), Саторански (3).
«Торонто» – «Лейкерс» 123:128 OT (30:33, 25:26, 34:29, 27:28, 7:12)
«Торонто»: Барнс (31 + 17 подборов + 6 передач), Трент (23), Ванвлит (20 + 7 передач), Сиакам (17 + 7 передач), Берч (2) – старт; Ачиува (18), Буше (6), Бэнтон (3), Янг (3).
«Лейкерс»: Джеймс (36 + 9 подборов + 7 передач), Уэстбрук (22 + 10 подборов + 10 передач), Гэбриэл (17), Монк (9), Ховард (7) – старт; Брэдли (14), Ривз (10 + 7 подборов + 6 передач), Огастин (9), Джонсон (4).
«Хьюстон» – «Индиана» 118:121 (32:28, 24:33, 39:22, 23:38)
«Хьюстон»: Вуд (32 + 13 подборов + 7 передач), Грин (20 + 6 передач), Портер (19), Мэтьюз (9), Тэйт (6) – старт; Шенгюн (15), Мартин (7), Шредер (6), Кристофер (2), Никс (2).
«Индиана»: Брогдон (25), Битадзе (23 + 9 подборов), Хилд (15), Бриссетт (14 + 8 подборов), Халибертон (10 + 7 передач) – старт; Смит (17 + 10 подборов), Вашингтон (13), Андерсон (2), Стивенсон (2 + 6 передач), Тэйлор (0).
«Майами» – «Оклахома-Сити» 120:108 (27:26, 42:28, 34:25, 17:29)
«Майами»: Адебайо (19 + 9 подборов), Робинсон (19), Лаури (16), Винсент (2), Такер (0) – старт; Хирро (26 + 7 подборов), М-ф Моррис (13), Струс (12), Калеб Мартин (11), Хаслем (2), Смарт (0), Гай (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (26 + 7 подборов), Уиггинс (17), Бэйзли (15), Покушевски (10 + 15 подборов), Сарр (0) – старт; Мэнн (25 + 8 подборов), Уотерс (5), Маледон (4), Роби (3), Крейчи (3).
«Сан-Антонио» – «Нью-Орлеан» 91:124 (10:35, 23:29, 24:31, 34:29)
«Сан-Антонио»: Васселл (18), Мюррэй (17 + 9 подборов + 5 потерь), Джонсон (11), Примо (9), Пелтль (7 + 8 подборов) – старт; Уискэмп (11), Лэндейл (8 + 7 подборов), Джонс (8), Коллинз (2), Уокер (0).
«Нью-Орлеан»: Макколлум (20), Хэйс (16 + 8 подборов), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Джонс (13 + 7 подборов), Грэм (9) – старт; Маршалл (18 + 7 подборов), Эрнангомес (11 + 9 подборов), Альварадо (8), Мерфи (7), Кларк (3), Уоллес (3).
«Юта» – «Клипперс» 121:92 (30:20, 41:14, 24:24, 26:34)
«Юта»: Гобер (19 + 16 подборов), Александер-Уокер (13), Конли (8), Эрнангомес (6 + 7 подборов), О'Нил (5) – старт; Батлер (21 + 7 передач), Кларксон (20 + 8 подборов), Паскалл (17), Гэй (9 + 9 подборов), Снид (3).
«Клипперс»: Зубац (9), Джексон (7), М-с Моррис (5), Коффи (2), Батюм (2) – старт; Ковингтон (18), Мэнн (14 + 6 передач), Кеннард (13), Оджелей (13), Худ (5), Хартенштайн (4 + 9 подборов + 8 передач + 4 блок-шота).
«Сакраменто» – «Бостон» 97:126 (26:32, 22:35, 31:25, 18:34)
«Сакраменто»: Сабонис (30 + 20 подборов), Дж. Холидэй (21), Лайлс (19), Митчелл (12), Барнс (0) – старт; Мету (10), Дивинченцо (3 + 8 передач), Джонс (2), Джош Джексон (0), Харклесс (0).
«Бостон»: Тейтум (32), Браун (30), Смарт (9 + 8 передач), Хорфорд (6 + 9 подборов), Р. Уильямс (4) – старт; Притчард (14 + 8 передач), Тайс (11), Г. Уильямс (7), Уайт (7), Фиттс (3), Хаузер (3), Стаускас (0).
«Финикс» – «Чикаго» 129:102 (30:27, 31:21, 34:24, 34:30)
«Финикс»: Букер (28), Эйтон (20 + 12 подборов), Пэйн (15 + 7 передач), Крэйг (14 + 9 подборов), Бриджес (11) – старт; Шэмет (14), Макги (12 + 7 подборов), А. Холидэй (9), Бийомбо (6), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).
«Чикаго»: Дерозан (19), Вучевич (16 + 7 подборов), Лавин (12 + 9 передач), Грин (6 + 7 подборов), Досунму (4) – старт; Уайт (14), Томпсон (11), Карузо (8), Томас (8), Джонс (2), Брэдли (2), Браун (0).
Комментарии 0