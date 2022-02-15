«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня проиграли «Нью-Орлеану» и «Бруклину»
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Детройт» 103:94 (24:22, 26:28, 37:28, 16:16)
«Вашингтон»: Кузма (23 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Нето (11), Брайант (11), Кисперт (10) – старт; Авдия (12 + 15 подборов), Смит (8 + 6 передач), Хатимура (6), Гилл (6).
«Детройт»: Бей (24), Грант (14), Каннингем (12), Стюарт (11 + 9 подборов), Джозеф (9) – старт; Бэгли (10 + 8 подборов), Диалло (10), Макгрудер (4), Олиник (0), Хэйс (0).
«Бруклин» – «Сакраменто» 109:85 (35:24, 20:24, 25:18, 29:19)
«Бруклин»: Сет Карри (23 + 7 подборов), Браун (19 + 6 передач + 5 перехватов), Драммонд (11 + 9 подборов), Миллс (8), Эдвардс (3) – старт; Олдридж (19 + 8 подборов + 5 потерь), Томас (14), Джонсон (4), Картер (3), Дьюк (3), Шарп (2), Гриффин (0).
«Сакраменто»: Фокс (26), Сабонис (9 + 9 подборов), Дж. Холидэй (7), Барнс (6 + 7 подборов), Харклесс (1) – старт; Митчелл (13), Дивинченцо (12 + 8 подборов + 5 перехватов), Мету (7), Холмс (4), Джош Джексон (0), Лайлс (0).
«Нью-Йорк» – «Оклахома-Сити» 123:127 OT (31:29, 31:32, 32:30, 18:21, 11:15)
«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 13 подборов + 10 передач + 7 потерь), Фурнье (29), Граймс (19 + 7 подборов), Робинсон (14 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (9) – старт; Беркс (11), Топпин (7), Реддиш (2), Гибсон (2), Куикли (0).
«Оклахома-Сити»: Мэнн (30), Гидди (28 + 11 подборов + 12 передач + 7 потерь), Бэйзли (23 + 8 подборов), Роби (6), Уиггинс (2) – старт; Уильямс (13), Джером (13), Фэйворс (10), Покушевски (2), Крейчи (0), Маледон (0).
«Чикаго» – «Сан-Антонио» 120:109 (29:27, 30:30, 24:32, 37:20)
«Чикаго»: Дерозан (40 + 7 передач), Вучевич (25 + 16 подборов + 5 потерь), Уайт (24 + 6 передач), Досунму (12), Грин (7 + 9 подборов) – старт; Браун (8), Джонс (4 + 7 подборов), Томас (0), Брэдли (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (19 + 11 передач), Макдермотт (19), Джонсон (13), Пелтль (13 + 9 подборов), Васселл (5) – старт; Уокер (21), Коллинз (9), Бэйтс-Диоп (8), Примо (2), Джонс (0).
«Милуоки» – «Портленд» 107:122 (30:31, 24:40, 24:23, 29:28)
«Милуоки»: Холидэй (23 + 6 передач + 7 потерь), Портис (17 + 9 подборов), Миддлтон (16 + 11 подборов + 9 передач), Аллен (14), Ибака (6 + 7 подборов) – старт; Нвора (17), Уиггинтон (11), Монро (3), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).
«Портленд»: Саймонс (31 + 6 передач), Харт (27 + 7 подборов), Нуркич (23 + 16 подборов), Уинслоу (13 + 10 подборов), Эллеби (10) – старт; Уотфорд (9 + 10 подборов), Маклемор (5), Браун (2), Хьюз (2).
«Нью-Орлеан» – «Торонто» 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)
«Нью-Орлеан»: Макколлум (23), Валанчюнас (18 + 9 подборов), Джонс (11), Ингрэм (10 + 11 подборов + 8 передач), Грэм (3) – старт; Хэйс (14), Темпл (11), Маршалл (8), Снелл (8), Кларк (6), Альварадо (6), Эрнангомес (2), Мерфи (0).
«Торонто»: Ванвлит (20), Сиакам (18), Трент (6), Барнс (5), Ануноби (3) – старт; Буше (15), Берч (6), Ачиува (6), Бэнтон (4), Янг (4), Ватанабе (3), Шэмпени (0), Флинн (0), Михайлюк (0).
«Денвер» – «Орландо» 121:111 (29:14, 24:26, 32:30, 36:41)
«Денвер»: Йокич (26 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Бартон (17 + 7 подборов), Грин (17), Хайлэнд (14), Гордон (10 + 5 потерь) – старт; Форбс (16), Казинс (9), Грин (7 + 7 подборов), Кампаццо (5), Риверс (0).
«Орландо»: Ф. Вагнер (26 + 8 подборов), Картер (25 + 12 подборов), Саггс (16), Энтони (9), Бамба (2) – старт; Харрис (15 + 6 передач), Окики (9), Скофилд (5), Р. Лопес (3), Росс (1).
«Юта» – «Хьюстон» 135:101 (36:24, 42:29, 22:25, 35:23)
«Юта»: Митчелл (30 + 7 передач), Богданович (22), Гобер (14 + 7 подборов), О'Нил (7 + 7 подборов), Конли (2 + 10 передач) – старт; Кларксон (16), Паскалл (12), Уайтсайд (11 + 14 подборов), Азубуйке (10), Хауз (8), Эрнангомес (3), Батлер (0), Александер-Уокер (0), Форрест (0).
«Хьюстон»: Тэйт (14), Гордон (14), Грин (13), Вуд (12 + 9 подборов), Портер (8 + 8 передач) – старт; Мартин (16), Шенгюн (9), Мэтьюз (7), Шредер (4), Нваба (4), Фернанду (0), Кристофер (0).
«Клипперс» – «Голден Стэйт» 119:104 (34:37, 27:22, 33:19, 25:26)
«Клипперс»: Мэнн (25 + 7 подборов + 6 передач), Джексон (19 + 8 подборов + 9 передач), Зубац (18 + 8 подборов), Батюм (14 + 8 подборов), М-с Моррис (11) – старт; Ковингтон (11), Хартенштайн (9), Бостон (8), Коффи (4), Худ (0), Оджелей (0).
«Голден Стэйт»: Карри (33), Уиггинс (13), Куминга (10), Томпсон (7), Луни (7) – старт; Пул (13 + 7 подборов), Портер (7 + 8 подборов), Ли (5), Бьелица (5), Муди (3), Пэйтон (1), Тоскано-Андерсон (0).
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