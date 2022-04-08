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«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»

«Шарлотт» разгромил «Орландо», «Нью-Орлеан» уничтожил «Портленд»
Баскетбол НБА
08 апреля 09:10
«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Орландо» 128:101 (30:28, 40:22, 27:32, 31:19)

«Шарлотт»: Болл (26 + 8 подборов + 9 передач), Розир (22 + 8 подборов), Бриджес (13), Вашингтон (10), Пламли (4) – старт; Убре (16), Харрелл (14), Томас (7), Коди Мартин (7), Макдэниэлс (6), Джонс (2), Тор (1), Букнайт (0), Ричардс (0).

«Орландо»: Окики (20 + 7 подборов), М. Вагнер (17), Фульц (12 + 6 передач), Саггс (5), Бамба (2) – старт; Хэмптон (12 + 8 подборов), Кэннеди (12), Браздейкис (12), Скофилд (8), Р. Лопес (1).

«Милуоки» – «Бостон» 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)

«Милуоки»: Холидэй (29 + 8 подборов + 8 передач), Я. Адетокумбо (29 + 11 подборов), Миддлтон (22 + 8 подборов + 9 передач), Б. Лопес (15 + 7 подборов), Мэттьюз (7) – старт; Портис (17 + 7 подборов), Коннотон (6), Хилл (2), Картер (0).

«Бостон»: Смарт (29 + 7 передач), Тайс (22), Браун (22 + 10 подборов + 11 передач), Уайт (19), Г. Уильямс (4 + 8 подборов) – старт; Притчард (12), Хаузер (11), Корнет (2), Несмит (0).

«Торонто» – «Филадельфия» 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29)

«Торонто»: Сиакам (37 + 11 подборов + 12 передач), Трент (30), Ачиува (20 + 5 потерь), Барнс (13 + 10 подборов), Берч (2) – старт; Буше (7), Янг (6), Флинн (4).

«Филадельфия»: Эмбиид (30 + 10 подборов + 5 потерь), Макси (22), Грин (18), Харден (13 + 15 передач), Харрис (8 + 7 подборов) – старт; Ньянг (9), Милтон (9), Рид (5 + 7 подборов), Коркмаз (0).

«Миннесота» – «Сан-Антонио» 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)

«Миннесота»: Эдвардс (49 + 8 передач), Таунс (21 + 13 подборов), Бизли (11), Беверли (8 + 8 передач), Вандербилт (6 + 9 подборов) – старт; Науэлл (11), Макдэниэлс (10), Маклафлин (8), Рид (3), Принс (0).

«Сан-Антонио»: Джонсон (20), Васселл (18), Пелтль (15 + 17 подборов), Джонс (14 + 8 передач), Примо (12 + 6 передач) – старт; Бэйтс-Диоп (14 + 7 подборов), Коллинз (13), Ричардсон (11 + 6 передач), Лэнгфорд (3), Уискэмп (1), Кейкок (0).

«Нью-Орлеан» – «Портленд» 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)

«Нью-Орлеан»: Макколлум (23 + 7 передач), Валанчюнас (14 + 8 подборов), Хэйс (11), Джонс (9 + 8 подборов), Грэм (6) – старт; Эрнангомес (17 + 14 подборов), Нэнс (12), Мерфи (12), Харпер (8), Альварадо (7 + 9 передач), Снелл (5), Маршалл (3), Темпл (0), Кларк (0).

«Портленд»: Юбэнкс (20), Эллеби (17), Джонсон (6 + 8 передач), Браун (4 + 7 подборов), Данн (2 + 6 передач) – старт; Перри (15), Лозада (11), Маклемор (9), Уильямс (5), Блевинс (3), Хьюз (2).

«Денвер» – «Мемфис» 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)

«Денвер»: Йокич (35 + 16 подборов + 6 передач), Гордон (22 + 5 потерь), Бартон (16), Моррис (10), Грин (5) – старт; Хайлэнд (16 + 7 передач), Риверс (9), Грин (6), Рид (2), Казинс (1), Ховард (0), Кампаццо (0).

«Мемфис»: Бэйн (14), Брукс (12), Джарен Джексон (10), Джонс (5), Адамс (2 + 8 подборов) – старт; Уильямс (12), Кларк (11), Мелтон (11), Андерсон (11), Альдама (8), Кончар (6), Тиллман (5), Понc (2).

«Голден Стэйт» – «Лейкерс» 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28)

«Голден Стэйт»: Томпсон (33), Пул (19 + 11 передач), Уиггинс (17), Грин (10 + 7 передач), Луни (4) – старт; Пэйтон (10), Портер (10 + 8 подборов), Бьелица (9), Куминга (6), Игудала (5 + 7 передач), Муди (3), Ли (2), Тоскано-Андерсон (0).

«Лейкерс»: Хортон-Такер (40), Монк (24 + 7 подборов), Ховард (16 + 12 подборов), Ривз (12), Джонсон (8 + 6 потерь) – старт; Эллингтон (6), Гэбриэл (6), Огастин (0), Бэйзмор (0).

Олег Шумейко-младший
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