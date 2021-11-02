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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:113 Окончен
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз 95:107 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс 117:91 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 95:85 Окончен
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Пари-матч
01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 110:113 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс 131:118 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 113:103 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз 118:111 Окончен
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:128 Окончен
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 104:113 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 106:97 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик 97:115 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер 99:94 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит -:- Запланирован
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка обыграл «Нью-Йорк», «Филадельфия» без Эмбиида выиграла у «Портленда»

37 очков Дерозана помогли «Чикаго» победить «Бостон»
Баскетбол НБА
07:20
«Торонто» Михайлюка обыграл «Нью-Йорк», «Филадельфия» без Эмбиида выиграла у «Портленда»
Фото: tri-cityherald.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Шарлотт» – «Кливленд» 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25) 

«Шарлотт»: Болл (30 + 7 подборов + 6 передач), Розир (23), Бриджес (13 + 9 подборов + 8 передач), Хэйворд (6), Пламли (2 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (18), Коди Мартин (10), Смит (4), Убре (2), Ричардс (2). 

«Кливленд»: Аллен (24 + 16 подборов), Маркканен (21 + 8 подборов), Секстон (17 + 7 подборов), Гарлэнд (16), Мобли (15 + 10 подборов) – старт; Осман (13), Рубио (5 + 8 передач), Уэйд (2).

«Филадельфия» – «Портленд» 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22) 

«Филадельфия»: Сет Карри (23), Коркмаз (15), Драммонд (14 + 15 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Грин (11), Макси (10 + 7 передач) – старт; Ньянг (21), Милтон (10), Рид (4), Джо (3), Тайбулл (2). 

«Портленд»: Пауэлл (22), Лиллард (20 + 7 подборов + 10 передач), Макколлум (20), Нуркич (7 + 9 подборов), Ковингтон (0) – старт; Саймонс (17), Нэнс (7), Снелл (6), Литтл (4 + 8 подборов), Зеллер (0). 

«Атланта» – «Вашингтон» 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34) 

«Атланта»: Янг (26 + 6 передач + 6 потерь), Богданович (16 + 6 передач), Капела (16 + 12 подборов), Коллинз (12 + 9 подборов + 6 передач), Хантер (11) – старт; Реддиш (15), Галлинари (12), Уильямс (6), Дженг (2), Райт (2). 

«Вашингтон»: Бил (24), Кузма (18), Динуидди (14 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Гэффорд (4) – старт; Харрелл (13 + 8 подборов), Авдия (9), Нето (6), А. Холидэй (5), Кисперт (5), Бертанс (2). 

«Мемфис» – «Денвер» 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24) 

«Мемфис»: Морэнт (26 + 7 подборов + 8 передач), Бэйн (11), Джарен Джексон (11), Мелтон (9 + 7 подборов), Адамс (6 + 7 подборов) – старт; Джонс (17 + 8 подборов), Тиллман (12), Андерсон (9 + 9 подборов), Уильямс (5), Кончар (0). 

«Денвер»: Йокич (23 + 7 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Гордон (15 + 10 подборов), Моррис (11 + 6 передач), Портер (10 + 8 подборов), Бартон (4) – старт; Грин (9), Грин (8), Хайлэнд (8), Дозьер (7), Кампаццо (2). 

«Клипперс» – «Оклахома-Сити» 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20) 

«Клипперс»: Джордж (32 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (15), Батюм (14 + 8 подборов), Бледсоу (5), Зубац (3) – старт; Кеннард (14), Мэнн (10), Уинслоу (4), Хартенштайн (2 + 12 подборов), Коффи (0). 

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (28 + 7 подборов), Гидди (15 + 7 передач), Бэйзли (15 + 7 потерь), Фэйворс (9), Робинсон-Эрл (3) – старт; Покушевски (9), Мускала (8 + 7 подборов), Маледон (7 + 7 подборов), Уильямс (0), Джером (0). 

«Индиана» – «Сан-Антонио» 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35) 

«Индиана»: Сабонис (24 + 13 подборов + 6 передач), Тернер (19 + 8 подборов), Дуарте (18), Леверт (16 + 7 передач), Макконнелл (10 + 10 передач) – старт; Дж. Холидэй (17), Мартин (8), Крэйг (7), Уонамейкер (5), Вашингтон (5), Бриссетт (2), Битадзе (0). 

«Сан-Антонио»: Мюррэй (16 + 6 передач), Уайт (13 + 7 передач), Пелтль (11), Уокер (10), Джонсон (9) – старт; Васселл (15), Форбс (10), Лэндейл (10), Бэйтс-Диоп (10 + 7 подборов), Джонс (9), Юбэнкс (3), Янг (2). 

«Бостон» – «Чикаго» 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39) 

«Бостон»: Браун (28 + 7 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов), Тейтум (20), Смарт (16), Р. Уильямс (6) – старт; Шредер (13), Ричардсон (7), Лэнгфорд (4), Несмит (0), Фернанду (0), Г. Уильямс (0), Притчард (0), Эрнангомес (0). 

«Чикаго»: Дерозан (37 + 7 подборов), Лавин (26 + 7 передач), Болл (12), Вучевич (11 + 10 подборов + 9 передач), Грин (6 + 8 подборов) – старт; Досунму (14), Карузо (9 + 6 передач), Джонс (9), Брэдли (4). 

«Нью-Йорк» – «Торонто» 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22) 

«Нью-Йорк»: Барретт (27), Рэндл (22 + 9 подборов), Уокер (15), Фурнье (12), Робинсон (6 + 12 подборов) – старт; Куикли (7), Топпин (6), Беркс (5), Роуз (4), Симс (0), Гибсон (0). 

«Торонто»: Ануноби (36), Трент (26), Ванвлит (17 + 9 подборов + 8 передач), Михайлюк (15), Ачиува (2 + 9 подборов) – старт; Берч (6 + 8 подборов), Бэнтон (4), Флинн (3), Шэмпени (2), Буше (2). 

«Миннесота» – «Орландо» 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43) 

«Миннесота»: Эдвардс (24), Таунс (23 + 16 подборов + 6 передач), Вандербилт (10 + 8 подборов), Макдэниэлс (5), Расселл (3) – старт; Бизли (11), Рид (10), Маклафлин (6), Принс (5), Окоги (0), Больмаро (0), Найт (0). 

«Орландо»: Энтони (31 + 9 подборов + 8 передач), Ф. Вагнер (28), Саггс (15 + 5 потерь), Картер (15 + 14 подборов), Бамба (8 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Окики (8), Росс (5), Хэмптон (3), М. Вагнер (2).

Рене Тер Велде
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