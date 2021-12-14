«Торонто» Михайлюка одержало уверенную победу над «Сакраменто» Леня, «Клипперс» разобрался с «Финиксом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Сакраменто» 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)
«Торонто»: Буше (17), Сиакам (16 + 8 подборов), Барнс (16 + 5 блок-шотов), Ванвлит (12), Трент (10) – старт; Флинн (14), Ватанабе (12 + 10 подборов), Михайлюк (11), Шэмпени (10), Бэнтон (4 + 6 передач), Бонга (2).
«Сакраменто»: Фокс (29), Лень (12 + 8 подборов), Мету (4), Халибертон (3), Барнс (3) – старт; Хилд (14), Бэгли (12 + 11 подборов), Томпсон (11 + 7 подборов), Митчелл (8 + 6 передач), Дэвис (5), Джонс (0), Кинг (0).
«Индиана» – «Голден Стэйт» 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22)
«Индиана»: Сабонис (30 + 11 подборов), Брогдон (23 + 8 передач), Леверт (19), Тернер (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Дуарте (3) – старт; Бриссетт (8 + 5 перехватов), Лэмб (5), Мартин (4), Уонамейкер (2).
«Голден Стэйт»: Карри (26 + 6 передач + 7 потерь), Грин (15 + 9 подборов), Уиггинс (15), Луни (14 + 8 подборов), Пул (8) – старт; Портер (10), Пэйтон (3), Куминга (3), Ли (3), Бьелица (3), Тоскано-Андерсон (2), Муди (0).
«Кливленд» – «Майами» 105:94 (23:25, 32:19, 23:29, 27:21)
«Кливленд»: Окоро (18), Аллен (17 + 8 подборов), Гарлэнд (16), Маркканен (12), Мобли (9) – старт; Лав (23 + 9 подборов), Рубио (7 + 7 передач), Стивенс (3), Осман (0).
«Майами»: Такер (23 + 9 подборов), Лаури (22), Дедмон (10), Винсент (10), Робинсон (6) – старт; Хирро (12), Юртсевен (8 + 7 подборов), Окпала (3), Струс (0).
«Атланта» – «Хьюстон» 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)
«Атланта»: Янг (41 + 9 передач + 7 потерь), Коллинз (14 + 7 подборов), Капела (12 + 16 подборов), Луваву-Кабарро (8), Хертер (5) – старт; Галлинари (12), Реддиш (12), Уильямс (12), Дженг (8), Райт (2).
«Хьюстон»: Гордон (32), Тэйт (15), Вуд (12), Брукс (6), Мэтьюз (5 + 8 подборов) – старт; Огастин (22), Мартин (13), Шенгюн (11), Нваба (10), Кристофер (6).
«Бостон» – «Милуоки» 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)
«Бостон»: Тейтум (42), Браун (19), Хорфорд (10), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Смарт (2 + 11 передач) – старт; Г. Уильямс (17 + 7 подборов), Шредер (7), Лэнгфорд (7), Хаузер (3), Несмит (0), Томас (0), Притчард (0), Эрнангомес (0), Кантер Фридом (0).
«Милуоки»: Холидэй (20 + 8 передач), Я. Адетокумбо (20 + 8 подборов), Портис (13 + 8 подборов), Аллен (10), Миддлтон (4 + 8 подборов) – старт; Коннотон (15 + 9 подборов), Казинс (6), Худ (5), Т. Адетокумбо (5), Смарт (3), Мамукелашвили (2), Нвора (0).
«Мемфис» – «Филадельфия» 126:91 (37:30, 31:26, 33:19, 25:16)
«Мемфис»: Брукс (23), Джарен Джексон (22), Джонс (13), Адамс (6), Бэйн (5 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Мелтон (15), Кончар (11), Андерсон (9), Тиллман (8), Тилли (6), Понc (3), Альдама (3), Калвер (2).
«Филадельфия»: Макси (23 + 7 передач), Харрис (12), Коркмаз (10), Драммонд (6 + 9 подборов), Тайбулл (4) – старт; Бэсси (13 + 10 подборов + 4 блок-шота), Милтон (12), Ньянг (6), Джо (5), Грин (0).
«Даллас» – «Шарлотт» 120:96 (37:20, 33:23, 21:26, 29:27)
«Даллас»: Порзингис (24 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Финни-Смит (15), Брансон (13 + 8 передач), Буллок (9), Пауэлл (0) – старт; Берк (22 + 6 передач), Хардуэй (19), Грин (7), Марьянович (4), Браун (4), Клебер (3 + 8 подборов), Ниликина (0).
«Шарлотт»: Розир (20), Хэйворд (17 + 6 передач), Бриджес (7 + 10 подборов), Коди Мартин (5), Ричардс (0) – старт; Убре (20), Букнайт (13), Вашингтон (11), Тор (2), Льюис (1), Джонс (0).
«Денвер» – «Вашингтон» 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)
«Денвер»: Йокич (28 + 19 подборов + 9 передач), Моррис (22), Гордон (16), Грин (13), Рид (2) – старт; Ховард (9), Кампаццо (8), Хайлэнд (6), Чанчар (5), Ннаджи (4).
«Вашингтон»: Бил (19 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Динуидди (9), Гэффорд (6), Авдия (4) – старт; Бертанс (21), А. Холидэй (18), Харрелл (8 + 7 подборов), Нето (5), Кисперт (4).
«Клипперс» – «Финикс» 111:95 (27:21, 29:23, 23:25, 32:26)
«Клипперс»: М-с Моррис (24 + 11 подборов), Джексон (19), Мэнн (17 + 9 подборов), Кеннард (16 + 9 подборов), Зубац (8 + 4 блок-шота) – старт; Хартенштайн (12 + 6 передач), Бледсоу (10), Уинслоу (3), Джонсон (2), Бостон (0).
«Финикс»: Бриджес (16), Макги (13 + 13 подборов), Пол (9 + 8 передач), Шэмет (6), Краудер (6) – старт; К. Джонсон (17), Пэйн (12), Уэйнрайт (8), Пэйтон (6), Хатчисон (2).
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