«Торонто» Михайлюка проиграл «Финиксу», «Чикаго» не почувствовал «Детройт»
«Торонто» Михайлюка переиграл «Вашингтон», «Орландо» сложил оружие перед «Лейкерс»
«Милуоки» взял верх над «Чикаго»
«Милуоки» – «Чикаго» / Фото - NBAНБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Оклахома-Сити» 121:98 (37:20, 32:32, 24:23, 28:23)
«Шарлотт»: Розир (24 + 9 передач), Бриджес (22 + 14 подборов), Хэйворд (16 + 7 подборов), Болл (10 + 9 подборов + 8 передач), Пламли (8) – старт; Вашингтон (20), Убре (8), Букнайт (4), Коди Мартин (4), Макдэниэлс (2), Тор (2), Кэри (1), Джонс (0), Ричардс (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 6 передач), Гидди (21 + 9 подборов), Робинсон-Эрл (12 + 11 подборов), Уиггинс (5), Дорт (3) – старт; Бэйзли (7), Уильямс (7), Мэнн (6), Мускала (3), Джером (3), Диаките (2).
«Орландо» – «Лейкерс» 105:116 (27:24, 35:30, 16:31, 27:31)
«Орландо»: Саггс (22 + 9 передач + 6 потерь), Ф. Вагнер (15), Харрис (13), Бамба (11 + 8 подборов), Энтони (4) – старт; Картер (19), Окики (11), Браздейкис (8), Росс (2), Скофилд (0), М. Вагнер (0).
«Лейкерс»: Джеймс (29 + 7 подборов + 6 потерь), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 7 передач), Брэдли (9), Ариза (5), Ховард (4) – старт; Энтони (23), Джонсон (11), Монк (10), Ривз (5), Хортон-Такер (2).
«Филадельфия» – «Клипперс» 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32)
«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харрис (20 + 7 подборов), Макси (19 + 8 передач), Коркмаз (5), Джо (3) – старт; Ньянг (7), Драммонд (5 + 11 подборов), Браун (2 + 7 подборов).
«Клипперс»: Джексон (19 + 9 передач), Батюм (15 + 7 подборов), Коффи (12), М-с Моррис (12 + 9 подборов), Зубац (12 + 10 подборов) – старт; Хартенштайн (10), Кеннард (10), Бледсоу (8), Ибака (2), Мэнн (2), Бостон (0).
«Бостон» – «Портленд» 105:109 (25:30, 33:24, 24:29, 23:26)
«Бостон»: Тейтум (27 + 10 подборов + 7 передач), Браун (22), Шредер (9), Хорфорд (6), Р. Уильямс (5 + 10 подборов) – старт; Г. Уильямс (13 + 8 подборов), Лэнгфорд (12), Притчард (6), Ричардсон (5), Кантер Фридом (0).
«Портленд»: Нуркич (29 + 17 подборов + 6 передач + 5 потерь), Макколлум (24), Саймонс (21), Литтл (7 + 8 подборов), Ковингтон (5) – старт; Маклемор (12), Эллеби (5), Уотфорд (4), Смит (2).
«Атланта» – «Майами» 110:108 (31:30, 29:21, 28:23, 22:34)
«Атланта»: Янг (28 + 7 передач + 8 потерь), Хертер (21), Коллинз (15 + 7 подборов), Хантер (13 + 10 подборов), Оконгву (6) – старт; Райт (9), Уильямс (9), Капела (6), Нокс (3).
«Майами»: Адебайо (21), Робинсон (19), Винсент (14 + 9 передач), Батлер (13 + 8 подборов + 8 передач), Такер (2) – старт; Струс (15), Калеб Мартин (11), Гай (5), Дедмон (4), Юртсевен (4).
«Вашингтон» – «Торонто» 105:109 (30:20, 24:35, 23:36, 28:18)
«Вашингтон»: Бил (25 + 8 передач + 9 потерь), Динуидди (17 + 7 подборов + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (10), Авдия (9 + 6 передач), Гэффорд (8) – старт; Хатимура (11 + 8 подборов), Харрелл (10), Кисперт (6), Брайант (5), Бертанс (2), Нето (2).
«Торонто»: Барнс (27 + 8 подборов), Ванвлит (21 + 12 передач), Сиакам (21 + 7 подборов), Трент (13), Ануноби (12 + 9 подборов) – старт; Буше (10 + 7 подборов), Ачиува (5), Шэмпени (0), Ватанабе (0).
«Милуоки» – «Чикаго» 94:90 (24:20, 21:24, 23:25, 26:21)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30 + 12 подборов), Миддлтон (16 + 10 подборов + 6 передач), Портис (12 + 13 подборов), Аллен (5), Хилл (4) – старт; Холидэй (13), Дивинченцо (7), Мэттьюз (5), Коннотон (2).
«Чикаго»: Дерозан (35), Вучевич (19 + 11 подборов), Уайт (7), Досунму (5 + 6 передач), Кук (4 + 7 подборов) – старт; Томас (11), Карузо (7 + 8 подборов), Браун (2), М. Хилл (0).
«Сан-Антонио» – «Бруклин» 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (25 + 12 подборов + 10 передач), Уайт (17 + 7 передач), Пелтль (15 + 11 подборов), Джонсон (14 + 7 подборов), Макдермотт (7) – старт; Васселл (9), Уокер (5), Лэндейл (4), Бэйтс-Диоп (4), Юбэнкс (2), Джонс (0), Эрнангомес (0).
«Бруклин»: Харден (37 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (24), Миллс (9), Шарп (6 + 10 подборов), Эдвардс (5) – старт; Олдридж (16 + 7 подборов), Гриффин (10), Браун (6), Бембри (2), Томас (2), Джонсон (0), Дьюк (0).
«Денвер» – «Мемфис» 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)
«Денвер»: Бартон (27 + 8 передач), Йокич (26 + 11 подборов + 12 передач), Моррис (17), Гордон (16 + 9 передач), Грин (15 + 7 подборов) – старт; Форбс (9), Ннаджи (8), Хайлэнд (0), Кампаццо (0).
«Мемфис»: Морэнт (38 + 6 передач + 6 потерь), Джарен Джексон (20 + 4 блок-шота), Уильямс (17), Кончар (8), Адамс (4) – старт; Мелтон (21 + 9 подборов), Кларк (6), Калвер (6), Тиллман (2).
«Юта» – «Детройт» 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)
«Юта»: Гобер (24 + 14 подборов + 4 блок-шота), Богданович (23), Конли (19), Инглс (5), О'Нил (5) – старт; Кларксон (20), Форрест (8), Гэй (4), Паскалл (3).
«Детройт»: Каннингем (25), Бей (13), Джозеф (8), Стюарт (8 + 9 подборов), Диалло (8) – старт; Лайлс (16), Макгрудер (15), Джош Джексон (4), Олиник (4), Ли (0).
«Голден Стэйт» – «Хьюстон» 105:103 (24:30, 19:24, 33:22, 29:27)
«Голден Стэйт»: Карри (22 + 12 передач), Пул (20), Уиггинс (17), Портер (13 + 7 подборов), Луни (8 + 12 подборов + 4 блок-шота) – старт; Пэйтон (8), Ли (8), Куминга (7), Бьелица (2), Тоскано-Андерсон (0).
«Хьюстон»: Вуд (19 + 15 подборов), Портер (17 + 8 передач), Гордон (10), Тэйт (10), Грин (3) – старт; Мартин (14), Мэтьюз (12), Кристофер (8), Шенгюн (5), Брукс (5).
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