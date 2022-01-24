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02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс 110:102 Окончен
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 87:116 Окончен
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 73:83 Окончен
14:00 Будивельник - БК Тернополь 89:80 Окончен
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Перенесен
16:00 Химик - БК Запорожье 56:86 Окончен
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Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка проиграл «Портленду», «Юта» не смогла одолеть «Голден Стэйт»

«Орландо» устроил разгром «Чикаго»
Баскетбол НБА
07:18
«Торонто» Михайлюка проиграл «Портленду», «Юта» не смогла одолеть «Голден Стэйт»
«Торонто» – «Портленд» / Фото - blazersedge
НБА. Регулярный чемпионат  

«Вашингтон» – «Бостон» 87:116 (25:31, 20:29, 24:31, 18:25)

«Вашингтон»: Бил (19 + 7 передач), Кузма (12 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Динуидди (4), Гэффорд (2) – старт; Гилл (0), Хачимура (7 + 7 подборов), Бертанс (3), Кисперт (3), Авдия (13 + 7 подборов), Харрелл (3), Брайант (11), Нето (0), Холидэй (2)

«Бостон»: Тейтум (51 + 10 подборов + 7 передач), Браун (18 + 10 подборов), Смарт (11 + 4 перехватов), Уильямс (8 + 8 подборов), Хорфорд (7 + 8 подборов) – старт; Уильямс (10 + 7 подборов), Несмит (1), Кантер (0), Шредер (7), Притчард (0), Ричардсон (0), Лэнгфорд (3)


«Торонто» – «Портленд» 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)

«Торонто»: Сиакам (28 + 8 подборов), ВанВлит (19 + 8 передач + 5 перехватов), Трент мл. (13), Ануноби (11 + 8 подборов + 6 фолов), Барнс (9) – старт; Буше (11 + 9 подборов), Ачиува (3), Ватанабе (0), Шэмпени (6), Бэнтон (5)

«Портленд»: Литтл (19 + 7 подборов), МакКоллум (19 + 10 подборов - 5 потерь), Саймонс (19 - 6 потерь), Нуркич (11 + 11 подборов), Ковингтон (9) – старт; Уотфорд (6), Смит-мл. (5), МакЛемор (17), Эллеби (9)


«Орландо» – «Чикаго» 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

«Орландо»: Картер (19 + 7 подборов), Вагнер (18), Саггс (15 + 7 передач), Энтони (11), Бамба (0) – старт; Окики (11 + 7 подборов), Скофилд (6), Браздейкис (11), Вагнер (23)

«Чикаго»: ДеРозан (41), Уайт (22), Вучевич (13 + 13 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Досунму (7), Кук (2 + 9 подборов) – старт; МакКинни (0), Хилл (2), Браун мл. (3), Брэдли (0), Томас (5)


«Майами» – «Лейкерс» 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)

«Майами»: Робинсон (25), Батлер (20 + 10 подборов + 12 передач), Адебайо (14 + 8 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Винсент (11 + 6 фолов), Такер (8 + 7 подборов) – старт; Мартин (15), Дедмон (9), Гай (3), Струс (8)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 11 подборов), Уэстбрук (24 + 9 подборов + 9 передач), Брэдли (15), Ариза (0), Ховард (0) – старт; Энтони (11), Джонсон (7), Эллингтон (3), Монк (7), Ривз (2), Хортон-Такер (5)


«Сан-Антонио» – «Филадельфия» 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

«Сан-Антонио»: Пелтль (25 + 10 подборов + 4 блокшотов), Мюррэй (19 + 9 подборов + 12 передач), Джонсон (17), Уайт (10 + 7 подборов + 9 передач), МакДермотт (9) – старт; Юбенкс (0), Бэйтс-Диоп (0), Лэндейл (0), Уокер (14), Васселл (15)

«Филадельфия»: Эмбиид (38 + 12 подборов), Харрис (18 + 11 подборов), Макси (18), Коркмаз (17), Браун (7) – старт; Ньянг (3), Драммонд (6 + 7 подборов), Джо (8)


«Шарлотт» – «Атланта» 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

«Шарлотт»: Бриджес (19), Болл (19), Мартин (7), Розир (7 + 7 передач), Пламли (6 + 11 подборов) – старт; Вашингтон (12 + 7 подборов), Джонс (0), Тор (0), Ричардс (0), Кэри (0), Смит (0), Убре (12), Букнайт (9)

«Атланта»: Янг (30), Хантер (20), Хертер (11), Коллинз (8), Капела (7 + 8 подборов) – старт; Галлинари (10 + 7 подборов), Оконгву (5 + 7 подборов), (4), Уильямс (9), Райт (6 + 4 перехватов), Луваву-Кабарро (3), Мэйс (0)


«Даллас» – «Мемфис» 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

«Даллас»: Дончич (37 + 11 подборов + 9 передач - 5 потерь), Порзингис (15 + 8 подборов + 6 блокшотов + 6 фолов), Брансон (13), Финни-Смит (9 + 7 подборов), Клебер (7) – старт; Хардуэй-мл. (9), Буллок (4), Крисс (0), Пауэлл (6), Берк (0), Грин (4), Пинсон (0)

«Мемфис»: Морэнт (35 + 13 подборов - 7 потерь), Джексон (10), Уильямс (9), Адамс (5 + 11 подборов), Кончар (2 + 10 подборов) – старт; Альдама (5), Тилли (7), Тиллман (6), Мелтон (12), Калвер (0)


«Миннесота» – «Бруклин» 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

«Миннесота»: Эдвардс (25), Таунс (23 + 7 подборов), Расселл (23 + 10 передач), Макдэниэлс (14), Вандербилт (9 + 9 подборов + 5 перехватов) – старт; Принс (15), Найт (0), Лэйман (0), Окоги (5), Рид (4), Маклафлин (0), Райт (0), Бизли (2), Науэлл (16)

«Бруклин»: Ирвинг (30), Миллс (21), Эдвардс (15), Харден (13 + 13 передач - 6 потерь), Шарп (8 + 9 подборов) – старт; Гриффин (5), Джонсон (7 + 6 фолов), Браун (6), Олдридж (6 + 6 фолов), Картер (0), Бембри (3), Томас (11)


«Денвер» – Детройт» 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

«Денвер»: Йокич (34 + 9 подборов + 8 передач), Бартон (14), Гордон (13), Риверс (11), Моррис (4 + 7 передач) – старт; Ннаджи (12), (2), Кампаццо (9), Форбс (12), Рид (6)

«Детройт»: Джозеф (18), Стюарт (18 + 6 фолов), Каннингем (18 + 8 передач - 6 потерь), Бей (11 + 7 подборов), Диалло (9) –старт; Лайлс (18), Хэйс (8), Джексон (3), Макгрудер (6), Стэнли (2)


«Голден Стэйт» – «Юта» 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17)

«Голден Стэйт»: Пул (20), Уиггинс (14), Портер (13 + 8 подборов), Карри (13), Луни (10) – старт; Бьелица (6), Куминга (0), Тоскано (0), Ли (12), Пэйтон-мл. (6)

«Юта»: Богданович (21 + 8 подборов), Гобер (12 + 18 подборов), Инглс (10), Конли (9), О'Нил (0) – старт; Паскалл (6), Гэй (16), Кларксон (9), Форрест (9 + 4 перехватов)

Владимир Кириченко
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