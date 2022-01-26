Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня

Невероятный Леброн помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин»,
Баскетбол НБА
08:23
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
«Торонто» – «Шарлотт» / Фото - cbc.ca
НБА. Регулярный чемпионат   

«Вашингтон» – «Клипперс» 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)

«Вашингтон»: Бил (23 + 9 подборов - 5 потерь), Кузма (19 + 12 подборов), Гэффорд (12), Колдуэлл-Поуп (12), Динуидди (5) – старт; Хачимура (7), Кисперт (3), Авдия (11), Харрелл (12 + 8 подборов), Брайант (11)

«Клипперс»: Коффи (29), Мэнн (16), Джексон (4), Зубац (2), Батюм (0) – старт; Уинслоу (4), Ибака (0), Хартенштейн (16), Бледсоу (7), Кеннард (25 + 8 подборов), Бостон (5), Скрабб (8)


«Детройт» – «Денвер» 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)

«Детройт»: Каннингем (34 + 8 подборов + 8 передач + 4 блокшотов), Бей (21), Диалло (14), Джозеф (7), Стюарт (0) – старт; Лайлс (10), Джексон (11), Хэйс (6 + 8 передач), Джексон (1), Макгрудер (1)

«Денвер»: Йокич (28 + 21 подборов + 9 передач), Грин (20), Гордон (16), Моррис (12 + 8 подборов), Риверс (10) – старт; Ннаджи (9), Казинс (4 + 7 подборов - 6 потерь), Кампаццо (4), Хайлэнд (4), Форбс (3), Рид (0)


«Торонто» – «Шарлотт» 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)

«Торонто»: Трент мл. (32), Сиакам (24 + 9 подборов + 12 передач), Ануноби (24 + 7 подборов), Буше (12 + 7 подборов), Ачиува (9 + 7 подборов) – старт; Ватанабе (3), Шэмпени (0), Флинн (11), Бэнтон (10), Михайлюк (0), Бонга (0)

«Шарлотт»: Болл (25 + 7 передач), Бриджес (22), Пламли (12 + 9 подборов), Розир (12), Мартин (4 + 8 подборов) – старт; Вашингтон (3), Джонс (2), Тор (6), Ричардс (0), Смит (0), Убре (9), Букнайт (18)


«Филадельфия» – «Новый Орлеан» 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)

«Филадельфия»: Эмбиид (42 + 14 подборов + 4 блокшотов), Харрис (33 + 11 подборов), Коркмаз (13), Макси (10), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (6), Драммонд (4), Джо (6), Браун (0)

«Новый Орлеан»: Александер-Уокер (31), Эрнангомес (29 + 10 подборов), Джонс (12), Альварадо (11), Темпл (2) – старт; Кларк (3), Маршалл (4), Хэйс (15), Саторански (0)


«Бостон» – «Сакраменто» 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)

«Бостон»: Тейтум (36), Браун (30 + 10 подборов), Уильямс (13 + 17 подборов), Хорфорд (3 + 8 подборов), Смарт (0 + 7 передач) – старт; Уильямс (8), Несмит (10), Кантер (0), Шредер (2), Притчард (9), Ричардсон (14 + 8 подборов), Лэнгфорд (3)

«Сакраменто»: Холмс (9 + 9 подборов), Халибертон (7 + 7 передач), Дэвис (7), Бэгли (6), Барнс (4) – старт; Кинг (6), Харклесс (3), Вудард (0), Джонс (4), Кета (6), Митчелл (6), Хилд (11), Рэмзи (6)


«Бруклин» – «Лейкерс» 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)

«Бруклин»: Харден (33 + 12 подборов + 11 передач - 6 потерь), Миллс (15), Бембри (12), Эдвардс (5), Шарп (4 + 8 подборов) – старт; Джонсон (8), Клэкстон (6), Браун (4), Олдридж (9), Картер (0), Томас (0)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 7 подборов), Уэстбрук (15 - 5 потерь), Брэдли (9), Дэвис (8 + 4 блокшотов), Джонсон (4) – старт; Энтони (13), Бэйзмор (0), Монк (22), Ривз (2), Хортон-Такер (0)


«Хьюстон» – «Сан-Антонио» 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)

«Хьюстон»: Портер (16 + 9 передач), Вуд (15 + 7 подборов), Тэйт (14), Гордон (7), Грин (7) – старт; Мартин-младший (13 + 8 подборов), Шенгюн (14), Мэтьюз (5), Брукс (0), Кристофер (13)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (19 + 10 передач), Пелтль (18 + 9 подборов), Джонсон (16), МакДермотт (15), Уайт (5) – старт; Янг (12), Юбенкс (13 + 9 подборов), (0), Лэндейл (6), Джонс (14), Уокер (4), Васселл (12)



«Голден Стэйт» – «Даллас» 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)

«Голден Стэйт»: Карри (18 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (15), Уиггинс (14), Портер (12), Луни (0 + 9 подборов) – старт; Бьелица (10 + 10 подборов), Куминга (22), Тоскано (3), Ли (9), Пэйтон-мл. (7), Пул (17), Муди (3), Чиозза (0)

«Даллас»: Дончич (25 + 8 подборов), Брансон (11), Порзингис (9 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Клебер (8) – старт; Хардуэй-мл. (10), Буллок (6), Крисс (0), Пауэлл (0), Берк (4), Ниликина (7), Грин (4), Пинсон (0)


«Портленд» – «Миннесота» 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25)

«Портленд»: Нуркич (20 + 14 подборов), Литтл (20 + 8 подборов), Саймонс (17 + 7 передач - 6 потерь), МакКоллум (15), Ковингтон (8) – старт; Уотфорд (2), Пауэлл (8), Смит-мл. (8), МакЛемор (9)

«Миннесота»: Эдвардс (40 + 9 подборов), Расселл (22), Таунс (17 + 17 подборов + 4 блокшотов), Вандербилт (13 + 13 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Принс (0), Рид (3), Бизли (3), Науэлл (8)
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Святослав Михайлюк Алексей Лень Регулярный чемпионат (НБА) Результаты (НБА)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Невероятный блок-шот Макги и космический данк Дорта вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный блок-шот Макги и космический данк Дорта вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
25 января 12:42
«Финикс» дожал «Юту», «Чикаго» выстоял в матче против «Оклахомы»
«Финикс» дожал «Юту», «Чикаго» выстоял в матче против «Оклахомы»
Баскетбол НБА
25 января 07:39
«Торонто» Михайлюка проиграл «Портленду», «Юта» не смогла одолеть «Голден Стэйт»
«Торонто» Михайлюка проиграл «Портленду», «Юта» не смогла одолеть «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
24 января 07:18
«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»
«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»
Баскетбол НБА
23 января 07:28
«Торонто» Михайлюка переиграл «Вашингтон», «Орландо» сложил оружие перед «Лейкерс»
«Торонто» Михайлюка переиграл «Вашингтон», «Орландо» сложил оружие перед «Лейкерс»
Баскетбол НБА
22 января 08:42
«Голден Стэйт» в овертайме уступил «Индиане», «Финикс» разобрался с «Далласом»
«Голден Стэйт» в овертайме уступил «Индиане», «Финикс» разобрался с «Далласом»
Баскетбол НБА
21 января 08:21

Новости: Баскетбол

Дубинский: «Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры»
Дубинский: «Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры»
Еврокубки
09:51
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
НБА
08:23
Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ
Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ
Еврокубки
07:39
Лучшие моменты валидольного матча «Прометея» и «Хапоэля в Лиге чемпионов. Видео
Лучшие моменты валидольного матча «Прометея» и «Хапоэля в Лиге чемпионов. Видео
Суперлига
07:29
Крис Доу: «Это самый важный и самый лучший бросок в моей карьере карьере»
Крис Доу: «Это самый важный и самый лучший бросок в моей карьере карьере»
Еврокубки
07:17
Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»
Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»
Еврокубки
25 января 21:34
«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19
«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19
Суперлига
25 января 20:24
Из-за угрозы вторжения России в Украину «Прометей» чуть не остался без всех американских легионеров
Из-за угрозы вторжения России в Украину «Прометей» чуть не остался без всех американских легионеров
Суперлига
25 января 19:57
ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги
ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги
Суперлига
25 января 19:39
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости