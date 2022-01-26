«Торонто» Михайлюка проиграл «Портленду», «Юта» не смогла одолеть «Голден Стэйт»
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
Невероятный Леброн помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин»,
«Торонто» – «Шарлотт» / Фото - cbc.caНБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Клипперс» 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)
«Вашингтон»: Бил (23 + 9 подборов - 5 потерь), Кузма (19 + 12 подборов), Гэффорд (12), Колдуэлл-Поуп (12), Динуидди (5) – старт; Хачимура (7), Кисперт (3), Авдия (11), Харрелл (12 + 8 подборов), Брайант (11)
«Клипперс»: Коффи (29), Мэнн (16), Джексон (4), Зубац (2), Батюм (0) – старт; Уинслоу (4), Ибака (0), Хартенштейн (16), Бледсоу (7), Кеннард (25 + 8 подборов), Бостон (5), Скрабб (8)
«Детройт» – «Денвер» 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)
«Детройт»: Каннингем (34 + 8 подборов + 8 передач + 4 блокшотов), Бей (21), Диалло (14), Джозеф (7), Стюарт (0) – старт; Лайлс (10), Джексон (11), Хэйс (6 + 8 передач), Джексон (1), Макгрудер (1)
«Денвер»: Йокич (28 + 21 подборов + 9 передач), Грин (20), Гордон (16), Моррис (12 + 8 подборов), Риверс (10) – старт; Ннаджи (9), Казинс (4 + 7 подборов - 6 потерь), Кампаццо (4), Хайлэнд (4), Форбс (3), Рид (0)
«Торонто» – «Шарлотт» 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)
«Торонто»: Трент мл. (32), Сиакам (24 + 9 подборов + 12 передач), Ануноби (24 + 7 подборов), Буше (12 + 7 подборов), Ачиува (9 + 7 подборов) – старт; Ватанабе (3), Шэмпени (0), Флинн (11), Бэнтон (10), Михайлюк (0), Бонга (0)
«Шарлотт»: Болл (25 + 7 передач), Бриджес (22), Пламли (12 + 9 подборов), Розир (12), Мартин (4 + 8 подборов) – старт; Вашингтон (3), Джонс (2), Тор (6), Ричардс (0), Смит (0), Убре (9), Букнайт (18)
«Филадельфия» – «Новый Орлеан» 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)
«Филадельфия»: Эмбиид (42 + 14 подборов + 4 блокшотов), Харрис (33 + 11 подборов), Коркмаз (13), Макси (10), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (6), Драммонд (4), Джо (6), Браун (0)
«Новый Орлеан»: Александер-Уокер (31), Эрнангомес (29 + 10 подборов), Джонс (12), Альварадо (11), Темпл (2) – старт; Кларк (3), Маршалл (4), Хэйс (15), Саторански (0)
«Бостон» – «Сакраменто» 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)
«Бостон»: Тейтум (36), Браун (30 + 10 подборов), Уильямс (13 + 17 подборов), Хорфорд (3 + 8 подборов), Смарт (0 + 7 передач) – старт; Уильямс (8), Несмит (10), Кантер (0), Шредер (2), Притчард (9), Ричардсон (14 + 8 подборов), Лэнгфорд (3)
«Сакраменто»: Холмс (9 + 9 подборов), Халибертон (7 + 7 передач), Дэвис (7), Бэгли (6), Барнс (4) – старт; Кинг (6), Харклесс (3), Вудард (0), Джонс (4), Кета (6), Митчелл (6), Хилд (11), Рэмзи (6)
«Бруклин» – «Лейкерс» 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)
«Бруклин»: Харден (33 + 12 подборов + 11 передач - 6 потерь), Миллс (15), Бембри (12), Эдвардс (5), Шарп (4 + 8 подборов) – старт; Джонсон (8), Клэкстон (6), Браун (4), Олдридж (9), Картер (0), Томас (0)
«Лейкерс»: Джеймс (33 + 7 подборов), Уэстбрук (15 - 5 потерь), Брэдли (9), Дэвис (8 + 4 блокшотов), Джонсон (4) – старт; Энтони (13), Бэйзмор (0), Монк (22), Ривз (2), Хортон-Такер (0)
«Хьюстон» – «Сан-Антонио» 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)
«Хьюстон»: Портер (16 + 9 передач), Вуд (15 + 7 подборов), Тэйт (14), Гордон (7), Грин (7) – старт; Мартин-младший (13 + 8 подборов), Шенгюн (14), Мэтьюз (5), Брукс (0), Кристофер (13)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (19 + 10 передач), Пелтль (18 + 9 подборов), Джонсон (16), МакДермотт (15), Уайт (5) – старт; Янг (12), Юбенкс (13 + 9 подборов), (0), Лэндейл (6), Джонс (14), Уокер (4), Васселл (12)
«Голден Стэйт» – «Даллас» 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)
«Голден Стэйт»: Карри (18 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (15), Уиггинс (14), Портер (12), Луни (0 + 9 подборов) – старт; Бьелица (10 + 10 подборов), Куминга (22), Тоскано (3), Ли (9), Пэйтон-мл. (7), Пул (17), Муди (3), Чиозза (0)
«Даллас»: Дончич (25 + 8 подборов), Брансон (11), Порзингис (9 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Клебер (8) – старт; Хардуэй-мл. (10), Буллок (6), Крисс (0), Пауэлл (0), Берк (4), Ниликина (7), Грин (4), Пинсон (0)
«Портленд» – «Миннесота» 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25)
«Портленд»: Нуркич (20 + 14 подборов), Литтл (20 + 8 подборов), Саймонс (17 + 7 передач - 6 потерь), МакКоллум (15), Ковингтон (8) – старт; Уотфорд (2), Пауэлл (8), Смит-мл. (8), МакЛемор (9)
«Миннесота»: Эдвардс (40 + 9 подборов), Расселл (22), Таунс (17 + 17 подборов + 4 блокшотов), Вандербилт (13 + 13 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Принс (0), Рид (3), Бизли (3), Науэлл (8)
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